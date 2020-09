Luis Suárez sobre Messi: “Me decían que le hacía daño" [VIDEO]

Luis Suárez puso fin a su etapa como jugador del FC Barcelona, pero antes de enrolarse a los entrenamientos del Atlético de Madrid, brindó una conferencia de prensa donde se despidió del club y los hinchas.

“Me quedo con todo lo lindo, mis hijos me vieron levantar trofeos, anotar goles y jugar al lado del mejor de la historia”, avisó el ariete uruguayo antes de referirse a lo que vivió en este mercado de transferencias.

De acuerdo a Suárez, fue un mes de locos, de decir que muchas cosas que él realmente no pensaba. Se inventaron y filtraron asuntos que al ‘Pistolero’ le indignan.

“Después todo, el mundo sabe la relación que tengo con Messi. Cuando llegué al Barcelona comentaban ‘cuidado con Leo’, pero resulta que después de muchos años se lleva espectacular con un delantero y ahora me decían que le hacía daño", comentó Suárez.

El uruguayo manifestó que Messi y él son conscientes que siempre intentar rendir al máximo, pero que en su caso le toca irse orgulloso del club. El nuevo jugador del Atlético de Madrid descartó que su relación cambie porque se va a un rival directo.

“Ya me he enfrentado en los partidos Uruguay-Argentina, así que eso no va a cambiar nuestra relación, no va a mezclar los sentimientos que tenemos por enfrentarnos en partidos complicados como son los Atlético-Barça”, concluyó.

