Alianza Lima: padre de Kluiverth Aguilar explicó su ausencia en el viaje a Venezuela

Una de las ausencias que tendrá el plantel de Alianza Lima en el importante encuentro ante Estudiantes de Mérida es el juvenil Kluiverth Aguilar, quien se quedó fuera de la delegación debido a no presentar los papeles correspondientes.

Luego de diversos cuestionamientos por no gestionar la tramitación del lateral derecho para el viaje hacia Venezuela, el padre del futbolista, Miguel Aguilar, se pronunció mediante un comunicado para explicar lo que sucedió.

“Quiero poner en conocimiento lo sucedido con mi hijo Kluiverth con respecto al viaje a Venezuela con la delegación del club Alianza Lima. Siempre que mi hijo viaja al extranjero o al interior del país mi esposa y yo somos quienes gestionamos el permiso notarial correspondiente. En este caso como nosotros pensamos que al ser un vuelo chárter no había necesidad de solicitar dicho permiso, no lo solicitamos”, se lee en el documento que emitió el padre del jugador de 17 años.

Comunicado del padre de Kluiverth Aguilar. Foto: RPP

Sin embargo, el familiar de Kluiverth Aguilar dejó en claro su apoyo incondicional al equipo dirigido por Mario Salas en un compromiso que podría ser la primera victoria en la presente temporada de la Copa Libertadores 2020. “¡Apoyemos al equipo el día de hoy! ARRIBA ALIANZA”, sentencia el comunicado.

Pero Aguilar no es el único ausente en el encuentro entre Alianza Lima vs. Estudiantes de Mérida, pues Beto Da Silva es otro que se pierde el partido aunque la razón es lesión. El delantero Patricio Rubio no estará por sanción y Carlos Ascues por presentar molestias.

Alianza Lima, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.