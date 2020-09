Marulanda sobre Mario Salas: “Sabíamos que el cambio de metodología nos iba a costar"

Víctor Hugo Marulanda, actual director deportivo de Alianza Lima, explicó los cambios en el plantel y la razón del mal momento que atraviesa el conjunto ‘blanquiazul’ en entrevista con el diario La República.

¿Por qué dejaron ir a Balboa y Federico para reemplazarlos por Patricio Rubio?

En el caso de Balboa hay un tema técnico táctico. Cuando la comisión técnica acordó el pase de Patricio Rubio por pedido de Mario Salas, no teníamos pensado que Federico se vaya; sin embargo, cuando nos dijo que deseaba irse por temas personales, tuvimos que acceder. Alianza Lima no lo sacó, él solicitó irse.

¿Cómo se puede gestionar un plantel después de que se van cinco jugadores?

Ese es el reto que tenemos. Desde enero han salido varios jugadores. Deza sabemos por qué se fue. De los tres uruguayos, dos (Federico y Aguiar) partieron por motivos personales, el otro por decisión del interior de Alianza Lima. Fuentes salió a última hora.

¿Por qué con Bengoechea había creación ofensiva, pero fallos en defensa y con Mario Salas es al revés?

Ese es un trabajo que tiene el cuerpo técnico, lo hemos conversado. Salieron jugadores importantes, trajimos a Rubio y en los otros casos decidimos apoyarnos en nuestros ‘potrillos’.

Los jugadores que estamos potenciando son jóvenes, pero el peso no cae sobre ellos, sino en los más grandes. Debemos tener equilibrio no solo con una defensa que brinde garantías, sino una ofensiva que dé sorpresas, algo que no está pasando.

Los jóvenes están haciendo las cosas bien. ¿cómo se maneja la cuantificación de ellos?

Alianza Lima ha decidido hacer una estrategia de cuantificación de nómina cada año. Por el tema de la pandemia hemos decidido dejar ese ejercicio para noviembre. Lo que hacemos es ver el mercado exterior, el rendimiento y la exposición que tienen.

Puede ser algo subjetivo, pero chicos como Cavero, Montoya y Cornejo deben crecer. En el caso de Mora nos interesa que no solo juegue bien internacionalmente con Alianza Lima, sino que se afiance en las convocatorias de la selección peruana. Si hay más exposición, el valor será superior. Hacemos evaluaciones permanentes, de aquí a diciembre veremos si mejoramos o no.

¿Qué se trabajó para el fichaje de Fuentes?

Con toda honestidad, fue un tema sorpresivo. No buscábamos la salida de ningún jugador, pero ellos (Fuenlabrada) hicieron un seguimiento. Nos llegó una carta y a Fuentes le llamó la atención salir a Europa con un contrato que supere los tres años para buscar la comunidad europea. Fue un caso extraordinario.

¿Hay jugadores para exportar?

Hay jugadores con los cuales venimos trabajando, deseamos disfrutarlos en el 2021, pero ya preguntan por ellos. Tienen nivel internacional, pero queremos que ganen títulos con Alianza Lima. Hay tres o cuatro chicos que ya los esperan en el exterior.

¿Cómo se está manejando la permanencia de Quijada para la próxima temporada?

Es un tema importante. Sus comportamientos y evaluaciones hacen que esté dentro del proyecto. Hay opción de compra, veremos si se puede ejecutar o qué otras opciones tenemos.

Alianza sí lo quiere tener para las próximas temporadas...

Cumple con las expectativas y rendimientos. Es muy exigente con él mismo, nos dice que debe rendir mucho más. Es un futbolista de selección y tiene muchos puntos a favor para tener continuidad.

Y en el caso de Zúñiga...

Está en estudio. Esperamos que su rendimiento mejore, hemos hablado con él. Se vienen los meses importantes y la brecha de continuidad se va cerrando. Él no ha competido mucho y eso hace que su rendimiento deba mejorar.

Durante la cuarentena vimos situaciones personales de Alexi Gómez y Beto Da Silva. ¿Existió una investigación al respecto y qué se concluyó?

Ambos temas se trataron y se tomaron medidas disciplinarias necesarias con los correctivos.

¿Cuál es el apoyo a Mario Salas?

Sabíamos que el cambio de metodología nos iba a costar e iba a tomar algún tiempo llegar a rendimientos superlativos. La responsabilidad de Alianza Lima es el día a día. Hay un apoyo total al profesor, confiamos en su conocimiento y existe una exigencia máxima para los jugadores. Solo nosotros podemos revertir esta situación de empates y no triunfos.

El proyecto con Salas está sólido...

Sí, total. Al menos de parte mía y de las personas de la comisión técnica y la de planeamiento y desarrollo confiamos mucho en Mario.

¿A qué apuntan en la Copa Libertadores?

Queremos ir partido tras partido. Tenemos una gran final este miércoles y luego otra el viernes por la Liga 1. Viviremos intensamente cada partido y ojalá el retorno del equipo de Venezuela sea con tres puntos.

