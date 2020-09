Chiclayo: canchas sintéticas podrían convertirse en espacios para entrenamientos individuales

Los promotores de campos sintéticos en la ciudad de Chiclayo se han organizado para plantear al Gobierno el reinicio de sus actividades empresariales con un giro importante, que tiene como objetivo promover el entrenamiento deportivo de la población, además de paliar la afectación económica de sus organizaciones, tras siete meses de puertas cerradas por el impacto del coronavirus.

Julio Damán Espino, promotor de uno de los campos deportivos de la ciudad y vocero del acuerdo tomado por 10 complejos deportivos, señaló a La República que si bien por ahora no hay un protocolo para la vuelta del fútbol no profesional, las canchas sintéticas pueden ser usadas como espacios de entrenamiento formal para las personas y de esta manera evitar que la gente realice entrenamientos en parques, donde no existen protocolos o controles de bioseguridad.

“Se puede hacer un trote, un fútbol tenis. Todo con los protocolos del caso, porque nuestros complejos deportivos han sido diseñados para ello. En la calle no hay servicios higiénicos, pero aquí contamos con todas las condiciones”, señaló el también profesor de Educación Física.

“Es una idea de todos (10 representantes de complejos deportivos de Chiclayo) con la finalidad de encontrar una salida y darle una posibilidad al Estado, ya que esto no se combate solo con el encierro, sino con una idea nueva y segura de promover la práctica deportiva. Estamos en condiciones de asumir compromisos y establecer condiciones de seguridad”, detalló.

En este proyecto se encuentran comprendidos los complejos deportivos Villa Horizonte, Macho Gol, Tiki Tiki Gol, La Champions, Chumpi Soccer, El Coloso, King Soccer, Jockey, La Choza y El Ciclón.

Pérdidas económicas

Durante los siete meses sin actividad, los complejos deportivos de Chiclayo han perdido entre 30.000 y 120.000 soles por de tener que cumplir con el compromiso de pagar impuestos y alquileres de los locales, en algunos de los casos, además del mantenimiento, advirtió Julio Damián Espino.