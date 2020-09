¿Cuándo, dónde y cómo ver el encuentro entre Inglaterra vs. Islandia EN VIVO por la Nations League?

VER Inglaterra vs. Islandia EN VIVO vía DirecTV Sports y ESPN 2 | Se enfrentan (ONLINE vía ESPN Play) este sábado 5 de septiembre por la jornada 1 de la Liga A, Grupo 2 de la Liga de Naciones. Este encuentro entre Inglaterra e Islandia se llevará a cabo en estadio Srdan Jovanovic de Serbia desde las 11.00 a. m. (horario peruano) y podrás seguir el minuto a minuto, todas las incidencias del partido, goles, tarjetas y más a través de La República Deportes.

Horario del encuentro Inglaterra vs. Islandia

Para poder ver el Inglaterra vs. Islandia EN VIVO por la UEFA Nations League deberás revisar los siguientes horarios de transmisión según la región en la que te encuentres.

Perú: 11.00 a. m.

México: 11.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Panamá: 11.00 a. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 a. m. (EP)/12.00 p. m. (ET)

Previa del encuentro Inglaterra vs. Islandia

La selección de Inglaterra es considerada como una de las grandes favoritas a pelear por el tan ansiado título de la UEFA Nations League. En la edición pasada lograron superar la fase de grupos, pero cayeron derrotados ante Holanda en las semifinales, por lo que intentarán superar esa fase en esta ocasión.

Debido a la pandemia del coronavirus, los ’Three Lions’ no disputaron ningún partido este año. El último encuentro fue jugado en noviembre del 2019 ante Kosovo por las eliminatorias a la Eurocopa. Lograron obtener un contundente triunfo de 4-0 y accedieron a este torneo como líderes de su grupo.

Por el lado de Islandia, intentarán mejorar lo hecho en el torneo pasado donde perdieron sus cuatro partidos y merecieron descender, pero tras un cambio de formato vuelven a tener una segunda oportunidad en la Liga A.

Los islandeses son una de las pocas selecciones europeas que han tenido actividad durante este atípico año. En el mes de enero enfrentaron a Canadá y El Salvador, y vencieron a ambos por la mínima diferencia. Su último duelo oficial data de noviembre de 2019 donde ganaron 2-1 a Moldavia para obtener un boleto a la Eurocopa.

Canales para ver el Inglaterra vs. Islandia

Si deseas seguir el encuentro entre Inglaterra vs. Islandia EN VIVO por la jornada 1 de la Liga 1 de la UEFA Nations League deberás sintonizar los siguientes canales de acuerdo a la región en que te encuentras.

Perú: ESPN 2, ESPN Play

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Ecuador: ESPN Play

Panamá: Sky HD

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Bolivia: TNT Go, TNT Brazil, Esporte Interativo Plus

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play

