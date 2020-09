El alentador discurso de Mourinho a Dele Alli que ha dado la vuelta al mundo [VIDEO]

“Tengo que decirte siempre lo que pienso. Quizá dentro de ti me digas que me vaya a la m.., pero tengo que decirte exactamente lo que pienso. Desde el principio, no tenía dudas de tu potencial. Te vi hacer partidos increíbles y cosas increíbles, pero siempre he notado que tienes altibajos. Hay una gran diferencia de un jugador que mantiene la consistencia y un jugador que tiene momentos y eso es lo que marca la diferencia entre un jugador top, top y un jugador con un gran potencial”.

Así inicia José Mourinho, entrenador del Tottenham de Inglaterra, una conversación íntima con Dele Alli, una de las estrellas del plantel. El video se ha vuelto viral en redes sociales y es un extracto del documental que estrenó el club llamado ‘All or nothing’ en Amazon Prime.

El técnico portugués brinda una charla motivacional a Alli para para que intente no tener altibajos en su rendimiento. En medio de su discurso, Mourinho le pide mejorar para ser mejor jugador y, de esta manera, contribuir con los objetivos de la temporada.

“Es algo que no tienes que compartir conmigo, sino que es algo para que te analices a ti mismo y te des cuenta por qué tu carrera ha estado bien... OK, del MK Dons al equipo nacional. ¡Bang! Llegas a la cima y luego... Por qué tienes esos altibajos en tu carrera. Yo no lo sé. No sé si es por tu estilo de vida, si en un periodo eres un magnífico profesional y en otro eres un fiestero... No lo sé, no tengo ni idea. Solo lo sabes tú”, siguió.

“Yo tengo 56 años ahora y ayer... ¡ayer! tenía 20. El tiempo vuela. Y un día te arrepentirás, creo, si no alcanzas lo que puedes alcanzar. No espero que seas el hombre del partido cada partido o que marques en cada partido. Solo quiero decirte que te arrepentirás. Deberías exigirte más de ti mismo, no yo exigirte a ti, no yo. Ni nadie. Tú. Te tienes que pedir más a ti mismo”, concluyó.

