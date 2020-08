Rebelión Messi

Bartomeu hace su mejor y más grande esfuerzo, ese que muchos hinchas azulgranas esperaban desde tiempo atrás, para tratar de convencer y satisfacer a la estrella del Barcelona. El burofax de Messi fue un duro golpe para una directiva que especulaba con la molestia del argentino ante la falta de un proyecto deportivo que desencadenó derrotas dolorosas. Y es que, sin el rosarino, Barcelona perderá no solo a aquel muchacho identificado con los colores del club desde su llegada veinte años atrás −al que cobijaron y pagaron un tratamiento hormonal−, sino también su eslabón más importante.

Con 17 años, tres meses y 22 días, Messi debutó en el cuadro culé un 16 de octubre del 2004, convirtiéndose seis años más tarde en el futbolista más grande la historia del club y del mundo. Con su partida, el club español deja ir a un jugador que ha logrado 34 títulos, ha marcado 634 goles, ha disputado 731 encuentros, ha sumado 513 victorias y acumula 80 récords Guinness.

Solo hay que mirar las estadísticas para saber lo fundamental que es la Pulga en el equipo, sin importar qué técnico esté al frente. De la mano de Pep Guardiola muchos aseguran que Lio mostró su mejor versión y quizás no se equivocan, sin embargo, pese a la molestia y a los desacuerdos con la directiva, el rosarino siempre dio todo en el campo. Tanto es así que el Barcelona sin Messi solo gana la mitad de sus partidos y pierde uno de cada cuatro, según los números de la última temporada.

Sin Messi, el Barcelona pierde con respecto a la última Liga y términos numéricos los 25 goles y 21 asistencias. Más allá de los registros está la sensación de que sus rivales, en especial el Real Madrid, vivirán cada jornada con más tranquilidad. Con el alivio de que ya no compiten contra el mejor jugador del mundo que, en una jugada individual, una falta, un pase y un remate, saca adelante los puntos. Sin duda dejará un vacío imposible de llenar.

Luego está el componente anímico. El Barcelona, inevitablemente, caerá en la depresiónde tener que acostumbrarse a jugar sin Messi, aunque se especula que más de un jugador estaría contento con la decisión de la Pulga, pues se sentían relegados.

La esperanza no se pierde

Messi se presentará el lunes a los entrenamientos del Barcelona, el primero que dirigirá Ronald Koeman, pues no quiere tener problemas legales con el club y seguirá bajo la disciplina deportiva hasta solucionar su caso. Por lo que no causarásorpresa verlo el domingo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para realizar los test PCR de coronavirus, antes de los entrenamientos de la próxima semana.

Si bien Bartomeu busca reunirse con el argentino para que desista de su decisión, el secretario técnico del club, Ramón Planes, aseguró que de darse se busca que sea una salida a través de un acuerdo entre las partes para que la Pulga siga siendo el líder del nuevo proyecto que está construyendo la entidad barcelonista.

Como se recuerda, Messi tiene cláusula en su contrato para rescindir la postemporada 2019-2020, pese a ello el Barza asegura que la fecha límite para notificar su decisión de irse era solo hasta el 30 de junio, por lo que no podría hacer uso de dicha cláusula. No obstante, los abogados del jugador aseguran que tienen el respaldo de FIFA al asegurar que la temporada, debido al coronavirus, culminó en agosto y no en la fecha prevista, por lo que podría marcharse.

Se habla de que el club que desee contar con sus servicios, deberá negociar o pagar la cláusula de salida de 700 millones de euros. No obstante, el club en su afán de retener a su mejor pieza solo aceptaría que se vaya por una cifra que ronde los 222 millones de euros. ¿Si Bartomeu se va? No hay marcha atrás, Messi tomó la decisión en familia y su destino sería el Manchester City. Los hinchas no lo quieren dejar ir, incluso invadieron las instalaciones del Camp Nou como señal de protesta. Realmente una rebelión que tiene nombre y apellido.

¿Más fuera que dentro?

Nilton Torres V. Barcelona, España

Leo Messi amaga con su pretensión manifiesta de abandonar el Fútbol Club Barcelona y su deseo cae como un baldazo de agua fría que ha sacudido la modorra veraniega de los 31 grados de temperatura que fustigan a la capital catalana.

Un burofax (carta notarial) enviado a la dirección del Barza, a través del cual el que es considerado el mejor jugador del mundo expresa su voluntad de despojarse de la camiseta azulgrana, ha alborotado a una ciudad y a unos hinchas que a pesar de las preocupaciones de la lucha contra la pandemia del Covid-19 no han dudado en apostarse en las inmediaciones del Camp Nou y de las oficinas del club de fútbol.

Ellos exigen a gritos que atenúan las mascarillas de rigor, no solo que se evite a toda costa la salida de Messi, sino también la renuncia de quien consideran responsable de esta situación de pesadilla: Josep María Bartomeu. Una pesadilla que comenzó hace ocho días cuando Leo interrumpió sus vacaciones para reunirse con el nuevo entrenador, Ronald Koeman. Un encuentro en donde el jugador le soltó al director técnico, sin remilgos, que se ve más fuera que dentro del club.

La sensación que se vive ahora en la ciudad condal es de incertidumbre. Por un lado están los optimistas. No pocos esperan que el jugador se retracte de su anhelo si es que, como muchas voces dentro y fuera del Barza reclaman, Bartomeu deja la presidencia del club –ya hay una moción de censura en marcha– y eso ponga paños fríos en la frente del rosarino.

Otros se aferran a las estrictas cláusulas económicas del último contrato firmado por Messi y que lo atan al club hasta junio del 2021. Pero también están los que, con resignación o no, ya lo ven fuera. Circula información sobre conversaciones con el City, club donde Guardiola espera con los brazos abiertos al jugador con el que ganó “Copa, Liga y Champions”.

Y es que aunque Messi siempre se ha caracterizado por ser un profesional que ha puesto a su club por encima de las personas, es un deportista al que le gusta ganar.

Las cifras

112 millones de euros es el costo actual del pase de Messi, según Transfermarkt.

211 goles en 219 partidos anotó Messi en la era Guardiola.

La palabra

Joan Gaspart, expresidente Barcelona

“Yo he visto el contrato y es muy claro, no puede irse. La cláusula acababa en junio y no hay marcha atrás. Aquí manda el club, no el jugador. Quiero mucho a Messi, pero quiero más al Barcelona”.

