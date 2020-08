Raúl Ruidíaz es elegido como el ‘Jugador de la semana’ en la MLS

Raúl Ruidíaz brilla con luz propia en la MLS defendiendo los colores del Seattle Sounders . El último domingo, el delantero peruano se llevó los reflectores del campeonato norteamericano al lograr un doblete frente al Portland Timbers, equipo donde milita Andy Polo.

Sus dos goles y una asistencia de gol lo llevaron a ser nominado como el mejor jugador de la semana en la MLS. Esta votación abierta se realizó a través de las redes sociales, en la cual el futbolista terminó ganando a otros 3 contrincantes que peleaban por la misma distinción.

Como si fuera poco, el atacante de la selección peruana también fue incluido en el equipo ideal de la semana.

“Raúl Ruidíaz es el jugador de la semana”, publicó la cuenta de Twitter de la MLS. Debajo del anuncio destacó: “Dos goles contra su rival y todos los puntos”.

El peruano fue clave en el triunfo por 3-0 del Seattle Sounders. Luego de un primer tiempo que finalizó sin goles, el score se abrió a los 72 minutos. Joevin Jones, lateral del conjunto verde, envió un centro raso que aprovechó Ruidíaz, quien conectó en primera el balón e hizo imposible el esfuerzo del arquero rival.

Once minutos después, la ’Pulga’ apareció una vez más para ampliar la diferencia. Un envío del portero Stefen Frei, desde el saque de meta, fue pivoteado por Will Bruin. El balón no pudo ser despejado por el central francés Larrys Mabiala lo que fue aprovechado por Ruidíaz, quien condujo con el esférico y, ante la salida del arquero, ’pinchó' el balón para firmar el 2-0.

Para cerrar con broche de oro su doblete, el elemento nacional gestó el tercer gol de su equipo. Raúl llegó hasta el área de Portland pero quedó en mala posición para definir, sin embargo, supo aguantar la marca y vio que por la derecha llegaba Kelvin Leerdman, a quien asistió para que Seattle concrete la goleada a los 85′.

