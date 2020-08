Carlos Bustos reconoció mal funcionamiento de Melgar ante U. C. Vallejo

Tras la mala presentación ante la Universidad César Vallejo, la autocrítica del entrenador de FBC Melgar llegó rápido. “No hicimos un buen partido en cuanto al juego. Nos faltó mucho. No era el partido que esperábamos jugar”, dijo Carlos Bustos, en el canal Gol Perú visiblemente mortificado por el empate 0-0 y el flojo rendimiento del plantel titular y los suplentes que ingresaron en el segundo tiempo.

Amoroso, Tandazo, Hinostroza y Tejeda tuvieron la misión de cambiar el ritmo de juego lento de Melgar, pero no lo lograron. El juego friccionado también fue un atenuante para que el partido del miércoles por la noche llame al bostezo.

“En la cancha hubo dos buenos equipos. Nosotros no estuvimos precisos, faltó tranquilidad porque en ocasiones fuimos muy rápido. No encontramos nuestro funcionamiento y por lo tanto no tuvimos chances de ir en busca del partido”, aumentó el argentino.

A la fecha es una incógnita si es que el defensa Hernán Pellerano y el delantero Irven Ávila estarán en la lista de los 18 para el compromiso por la octava fecha ante Carlos Stein por la Liga 1 el jueves 27 de agosto a las 3.30 p. m. En la fecha pasada fueron excluidos junto al portero Anyelo Campos.

Melgar desperdició una buena oportunidad de meterse en los primeros lugares y para mejorar entrena en el colegio Santa María en Surco.