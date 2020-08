Mannucci afina su equipo para el reinicio de la Liga 1

Fútbol Peruano. Solo esperan el pitazo inicial, en Mannucci el equipo sigue intensificando sus labores de cara a la reanudación del torneo, en donde el conjunto de Trujillo debe enfrentar a Alianza Universidad de Huánuco.

Giancarlo Peña habló de lo que ha significado este tiempo de entrenamiento en el equipo tricolor, esperando sacar los tres puntos ante el puntero de la Liga 1.

“Venimos con un entrenamiento intenso, se viene trabajando de la mejor manera, para llegar al día del partido en óptimas condiciones y poder sacar un resultado positivo. Esperemos se pueda volver en los próximos días a la competencia”, destacó.

El zaguero habló de la dura competencia que hay en el equipo, para llenarle los ojos al técnico Pablo Peirano y estén en el once titular.

“Mannucci tiene un equipo sólido, hay mucha competencia y ese plus hace que todos estemos listos, a la orden del entrenador. En lo personal me siento bien a la espera de tener minutos y poder demostrar en el campo como le he venido haciendo anteriormente”, señaló Peña.