Panelista de Al Ángulo: “Si las cosas vuelven a salir mal, no habrá una tercera oportunidad”

La Liga 1 fue suspendida indefinidamente luego del incumplimiento del protocolo ocasionado por hinchas de Universitario de Deportes el último viernes 7 de agosto. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) inició conversaciones con el Gobierno y el Instituto Peruano del Deporte (IPD) para que el fútbol peruano se reanude en los próximos días.

Aunque hay voluntad de todas las partes involucradas para el retorno de la Liga 1, el Gobierno ha pedido que se trabajen mensajes de concientización para que los hinchas se queden en sus casas y no vayan a alentar a sus equipos fuera de las instalaciones de los estadios. Michael Succar, panelista de Al Ángulo, advirtió que si los fanáticos de cualquier equipo rompen el protocolo, no habrá una nueva oportunidad.

“Si las cosas vuelven a salir mal, no va a ver tercera oportunidad y lo han dicho enfáticamente. Tenemos todas las condiciones y podemos hacerlo muy bien, pero hay que estar atentos con los detalles, con las señales, con la responsabilidad que le toca asumir a cada uno, porque cuando ocurrió el problema, salió la Federación, salió Universitario y dijeron ‘que no era su culpa, que yo no me ocupo de lo que pase en la calle’”, indicó.

“Me parece que a cada uno le toca asumir responsabilidades, cada uno tiene la suya. Esperemos que la principal, que es la conciencia de la gente, se termine imponiendo, pero no nos podemos confiar, porque los líderes de cada una de las instituciones han sido enfáticos: no habrá tercera oportunidad”, agregó.

El pasado fin de semana, el presidente Martín Vizcarra se reunió con el jefe del IPD, Gustavo San Martín, Ricardo Gareca, Juan Carlos Oblitas y Néstor Bonillo donde recogieron posiciones respecto a las condiciones para la reanudación de la actividad deportiva, teniendo a la salud como lo primordial.

