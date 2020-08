Referentes del Real Madrid califican a Eden Hazard como la “gran decepción de la temporada”

A mediados del año pasado, Eden Hazard llegó entre ‘bombos y platillos’ al Real Madrid con la consigna de hacer olvidar el nombre de Cristiano Ronaldo; sin embargo, tras haber culminado su primera temporada, el futbolista belga fue criticado por la prensa española. Incluso algunos medios aseguraron que no solo está en deuda con los hinchas, sino también con sus compañeros de equipo.

Así lo reveló el periodista Edu Aguirre en el programa El Chiringuito que se transmitió durante esta mañana. El comunicador contó que el exjugador del Chelsea ha sido calificado por los referentes del Real Madrid como la “gran decepción de la temporada 2019/20″.

“Parte del vestuario del Real Madrid habla de Eden Hazard como la decepción de la temporada. Entrenando es una maravilla, es una máquina, pero en los momentos importantes, decisivos, como ayer (el viernes), por ejemplo, no aparece”, comentó Edu Aguirre en el mencionado programa español.

Tras esto, añadió que los referentes del cuadro madridista piensan en Hazard como alguien que no ha llegado a convencer. “Hay un grupo de jugadores... hablo de conversaciones dentro del vestuario y gran parte de lo piensa el vestuario del Real Madrid. Aparte de las lesiones, Hazard para algunos ha sido la decepción de la temporada”, agregó.

PUEDES VER FPF comunicó qué acciones tomó luego de la suspensión de la Liga 1

Por otra parte, el reconocido comunicador Tomás Roncero tuvo duras palabras para con el futbolista belga. “Ayer jugamos con 10, Hazard no estuvo para jugar y estuvo 83 minutos. No podía estar de titular y estar todo ese tiempo, hubiese preferido tener a Isco y jugar 4-4-2. Zidane jugó con Hazard y no entiendo a ‘Zizou', no es ni la sombra de lo que era en el Chelsea”, expresó.

Recordemos que el ‘Duque’ cayó lesionado en noviembre del año pasado y fue operado en marzo. Con la para obligatoria por el coronavirus, los madridistas esperaron ver una mejor versión del belga en la segunda parte de LaLiga; sin embargo, tuvo varias recaídas, cerrando así una temporada para el olvido.

