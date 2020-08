“Si hablan de Perú en el mundo es por Pizarro, Solano, y ahora Guerrero”, afirma Alberto Rodríguez

Alberto Rodríguez fue uno de los baluartes del último plantel de la selección peruana que logró la clasificación al Mundial Rusia 2018. En el proceso clasificatorio aplicó toda la experiencia ganada en anteriores temporadas en las que pudo compartir concentraciones y camerinos con Claudio Pizarro y Nolberto Solano.

El ‘Mudo’ se convirtió en un referente con el pasar de los años siendo y fue testigo cercano de la carrera del ‘Bombardero de los Andes'. Por esa razón lamentó que un sector de la hinchada peruana no valore la trayectoria de Pizarro.

“Pizarro es un crack. Es lamentable que no se le haya dado el valor. Lo que ha hecho Claudio no lo ha hecho nadie. Si hubiese sacado ¼ de lo que hizo en los clubes hubiésemos peleado las eliminatorias, eso no pasó, pero es un profesional a carta cabal. Una excelente persona. Es lamentable que no se le valore”, dijo el defensa de Alianza Lima a ESPN FC.

En otro momento, el ‘Mudo’ aseguró que el Perú es conocido a nivel mundial gracias a la trayectoria del excapitán de la selección peruana, además de Solano y Paolo Guerrero.

“Si hablan de Perú en el mundo es por Claudio (Pizarro) o Ñol (Solano), ahora (Paolo) Guerrero, pero es lamentable que no se le valore. No hay forma de cambiar eso”, destacó el experimentado zaguero.

Rodríguez tuvo un destacado paso por el fútbol portugués, en esa liga defendió los colores del Sporting Braga y Río Ave. Mientras que en el torneo local supo vestir las camisetas de Sporting Cristal, Universitario, Melgar y ahora Alianza Lima.

Con la selección peruana estuvo presente en las clasificatorias a los mundiales Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Su presencia en el próximo proceso con miras a Qatar 2022 dependerá de Ricardo Gareca, así lo aseguró el propio defensa.

“Eso ya lo decidirá Ricardo Gareca. Voy a hacer mi parte en Alianza Lima y después si Ricardo opta por considerarme como siempre lo hizo, yo estoy para aportar y siempre ayudar a la selección. Para mí la selección nunca va a estar cerrada, pero tengo que hacer mi parte y el entrenador lo tiene que decidir”, dijo el defensa de 36 años de edad.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.