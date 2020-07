Wilder Cartagena: “Siento que mi puesto en la selección lo peleo con Tapia”

Wilder Cartagena aún no sabe cuándo volverá a jugar con el Godoy Cruz, ya que la Superliga Argentina no tiene fecha de retorno por ahora. Sin embargo, el volante se mantiene activo y entrenando porque sabe que hay un reto que se avecina: las eliminatorias para Qatar 2022. El exjugador de Alianza Lima, según sus convicciones, sigue siendo considerado por el comando técnico de la selección peruana.

En ese sentido, Cartagena le contó al ‘Tridente Depor’ que se ha mantenido en contacto con el director técnico Ricardo Gareca. Además, reafirmó que su puesto natural es el de volante central, por lo que pelea esa plaza con Renato Tapia.

“La selección sigue pendiente de nosotros. He recibido llamadas tanto del profe (Gareca), como del psicólogo. A pesar de que la competencia es sana, siento que mi puesto lo peleo directamente con Renato Tapia, por mi naturaleza en la contención”, afirmó.

Por otro lado, ‘Carta’ recordó su participación en la Copa del Mundo Rusia 2018. Wilder ingresó en el partido ante Australia, una experiencia que, según él, lo puso nervioso, pero que logró sacar adelante.

“En el partido contra Australia fue un sueño para mí. Recuerdo cuando el ‘profe’ me llamó para ingresar, no lo podía creer. Sinceramente lo escuché poco, porque me ganó la adrenalina de jugar el Mundial”, aseguró.

Finalmente, Cartagena se refirió al crecimiento de la selección peruana. “Siento que la selección se ganó un respeto y se nota. En la última Copa América, Perú demostró que ha crecido mucho y los rivales saben que tienen que esforzarse más para poder derrotarnos”, añadió.

