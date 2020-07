¡Arriba, Perú al Mundial! Revive todos los partidos de la selección peruana desde México 70 hasta Rusia 2018

Las Fiestas Patrias 2020 ya se viven en todo el Perú. El 28 de Julio es una fecha que inspira peruanidad, lo que se traduce en orgullo y amor por lo nuestro, y dentro de ese sentimiento se encuentra nuestro balompié.

El fútbol peruano, tantas veces admirado por su toque fino y juego bonito, supo darle alegrías al pueblo desde tiempos inmemoriales hasta hace muy poco tiempo atrás. En esta histórica nota, repasaremos las campañas de ‘la blanquirroja’ en los mundiales, desde el épico México 70 de Héctor Chumpitaz, Alberto Gallardo y ‘Perico’ León, hasta sufrida y anhelada Rusia 2018.

Antes, vale hacer la mención honrosa de Uruguay 1930, el primer mundial de toda la historia y del que la selección peruana formó parte como invitado.

Aunque su paso por la competición fue fugaz, Perú pudo darse el gusto de marcar su primer gol mundialista. Lo hizo Luis de Souza Ferreyra en el debut de la blanquirroja en la caída por 3- 1 ante Rumanía.

Perú vs. Rumanía: 3 - 1 (14 de julio de 1930)

Goles: Adalbert Desu (RUM) (1′), Luis de Souza Ferreyra (PER) (75′), Constantin Stanciu (RUM) (79′), Miklós Kovács (RUM) (89′).

Uruguay vs. Perú: 1 - 0 (14 de julio de 1930)

Goles: Héctor Castro (URU) (60′).

México 1970

Luego de 40 años de haber jugado el primer mundial, la selección peruana logró clasificarse por mérito propio a otro campeonato de la FIFA: México 1970. Así, una generación encabezada por Héctor Chumpitaz, Alberto Gallardo, Teófilo Cubillas, Pedro Pablo ‘Perico’ León, Hugo Sotil, entre otros grandes jugadores, logró concretar la mejor campaña de Perú en los mundiales.

La ‘blanquirroja’ integró el grupo 4 junto a Bulgaria, Marruecos y Alemania Federal, dónde logramos 2 victorias y una derrota, lo suficiente para avanzar a los Cuartos de final.

Perú vs. Bulgaria: 3 - 2 (2 de junio de 1970)

Goles: Dinko Dermendzhiev (BUL) (13′), Hristo Bonev (BUL) (50′), Alberto Gallardo (PER) (51′), Héctor Chumpitaz (PER) (56′), Teófilo Cubillas (PER) (73′).

Perú vs. Marruecos: 3 - 0 (6 de junio de 1970)

Goles: Teófilo Cubillas (PER) (66′ y 76′), Roberto Chale (PER) (69′).

Perú vs. Alemania Federal: 1 - 3 (10 de junio de 1970)

Goles: Gerd Müller (ALE) (20′, 26′ y 38′), Teófilo Cubillas (PER) (44′).

En esta instancia, el equipo de todos se enfrentó al Brasil de Pelé, Tostao y otros cracks. Pese a pelear con pundonor, fue eliminado dejando una gran impresión en la prensa mundial por el gran nivel desplegado ante quien sería el campeón del mundo.

Brasil vs. Perú: 4 - 2 (14 de junio de 1970)

Goles: Roberto Rivelino (BRA) (11′), Tostao (BRA) (16′ y 52′), Alberto Gallardo (PER) (28′), Teófilo Cubillas (PER) (70′), Jairzinho (BRA) (75′).

Argentina 1978

Luego de quedar fuera de la clasificación a Alemania 1974 en el repechaje sudamericano, a manos de Chile, Perú volvió a los mundiales luego de ocho años, en Argentina 1978.

Para esta ocasión se conformó un plantel que combinaba nuevas grandes figuras nacionales como Juan Carlos Oblitas, César Cueto, Juan José Muñante, Jaime Duarte, Percy Rojas, entre otros, con algunos exmundialistas como Teófilo Cubillas, Héctor Chumpitaz y Hugo el ‘Cholo‘ Sotil.

Perú volvió a integrar el Grupo 4, esta vez junto a Escocia, Países Bajos (u Holanda) e Irán, de donde salió invicto (2 victorias y 1 empate).

Perú vs. Escocia: 3 - 1 (3 de junio de 1978)

Goles: Joe Jordan (ESC) (15′), César Cueto (PER) (43′), Teófilo Cubillas (PER) (71′ y 77′).

Perú vs. Países Bajos: 0 - 0 (7 de junio de 1978)

Perú vs. Irán: 4 - 1 (11 de junio de 1978)

Goles: José Velásquez (PER) (2′), Teófilo Cubillas (PER) (37′ de penal, 40′ de penal, 79′), Hassan Rowshan (IRN) (41′).

Contra todo pronóstico, y teniendo a dos favoritos en el grupo, Perú quedó en el primer lugar y pudo acceder a la segunda fase.

A diferencia de otros campeonatos, donde hubo cuartos de final y semifinales, en Argentina 78 se hicieron dos grandes grupos de 4 equipos, donde los dos primeros accederían a la fase final. Perú fue al grupo B y se enfrentó contra Brasil, Polonia y Argentina, quedando en último lugar sin poder sumar puntos ni goles.

Perú vs. Brasil: 0 - 3 (14 de junio de 1978)

Goles: Dirceu (BRA) (15′ y 28′), Zico (BRA) (73′ de penal).

Perú vs. Polonia: 0 - 1 (18 de junio de 1978)

Goles: Andrzej Szarmach (POL) (65′).

Perú vs. Argentina: 0 - 6 (21 de junio de 1978)

Goles: Mario Kempes (ARG) (21′, y 49′), Alberto Tarantini (ARG) (43′), Leopoldo Luque (ARG) (50′, y 73′), René Houseman (ARG) (67′).

España 1982

Aún con el dolor de la eliminación anterior, Perú pudo clasificarse de manera consecutiva al mundial de España 1982. El equipo tenía la base del anterior mundial, al que se le sumaron otros elementos como Julio César Uribe, Germán Leguía y Franco Navarro.

La selección peruana llegaba con una gran expectativa al torneo, pese a que le tocó un inicio complicado. Se ubicó en el grupo 1 junto a Italia, Camerún y Polonia, del que lamentablemente fue eliminado rápidamente tras 2 empates y una derrota.

Perú vs. Camerún: 0 - 0 (15 de junio de 1982)

Perú vs. Italia: 1 - 1 (18 de junio de 1982)

Goles: Bruno Conti (ITA) (19′), Rubén Díaz (PER) (84′).

Perú vs. Polonia: 1 - 5 (22 de junio de 1982)

Goles: Wlodzimierz Smolarek (POL) (56′), Grzegorz Lato (POL) (59′), Zbigniew Boniek (POL) (61′), Andrzej Buncol (POL) (68′), Wlodzimierz Ciolek (POL) (77′), Guillermo La Rosa (PER) (83′).

Rusia 2018

La selección peruana derivó entre los fantasmas de los últimos lugares del fútbol sudamericano, con chispazos de esperanza como las eliminatorias a Francia 98.

Tuvieron que pasar 36 años para que un nuevo grupo de jugadores, liderados por Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Pedro Gallese, André Carrillo, Renato Tapia, Edison Flores, entre otros, lograra clasificar nuevamente a Perú al mundial Rusia 2018.

Tras el sorteo, Perú quedó en el grupo C junto a Dinamarca, Francia y Australia. Similar a la situación en de España 82, para Rusia 2018 hubo mucha expectativa por lo que sería la participación nacional. Lamentablemente, la blanquirroja fue eliminada en primera ronda con una victoria y dos derrotas.

Perú vs. Dinamarca: 0 - 1 (16 de junio de 2018)

Goles: Yussuf Poulsen (DIN) (59′).

Perú vs. Francia: 0 - 1 (21 de junio de 2018)

Goles: Kylian Mbappé (FRA) (34′).

Perú vs. Australia: 2 - 0 (26 de junio de 2018)

Goles: André Carrillo (PER) (18′), Paolo Guerrero (PER) (50′).

Dentro de los puntos a rescatar, más allá de la temprana descalificación, fue que Perú volvió a ganar un partido oficial en copas del mundo desde Argentina 78.

Un dato curioso es que siempre se enfrentó a quién sería el campeón del mundial: Uruguay, Brasil, Argentina, Italia, Francia. ¿Cuál será el siguiente país en la lista?