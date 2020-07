Hinchas del Leeds United celebran título y ascenso cantando “We are the champions” de Queen

Los festejos no se detienen en Inglaterra para los hinchas del Leeds United. Tras haber logrado el ascenso a la Premier League, se sumó una nueva hazaña, campeonar en la Championship (Segunda División). Un video viral muestra cómo los fanáticos recurrieron al popular “We are the champions” de Queen para celebrar la obtención de la corona en las calles.

Miles de seguidores del equipo que dirige Marcelo Bielsa se apoderaron de las avenidas del centro de la ciudad. Las imágenes del video viral muestran a los hinchas apostados en los faroles, con banderas y bengalas entonando la canción icónica de la agrupación liderada por Freddy Mercury.

PUEDES VER Copa Libertadores 2020: Conmebol confirma fixture de la competencia

Leeds United subió a la Premier League

Luego de 16 años de su última temporada en la Premier League, Leeds United concretó el viernes 17 de julio el tan ansiado retorno a la máxima categoría del fútbol inglés. De la mano del ‘Loco’ Bielsa, el equipo albo sumó 90 puntos en 45 jornadas en la Championship. A lo largo de la temporada ganó 27 duelos, igualó 9 y perdió 9.

Leeds United campeón de la Championship

El último domingo el Leeds United pudo gritar campeón después de la caída del Brentford frente al Stoke City. Los albos es un equipo histórico de Inglaterra. Ha sido en tres ocasiones campeón nacional (1969, 1974, 1992).

PUEDES VER No habrá Balón de Oro 2020: cancelan el galardón por primera vez desde 1956

El año pasado, el Leeds, también con Bielsa, ya había estado cerca de subir de categoría, pero se quedó en semifinales de los ‘playoffs’ de ascenso, teniendo que continuar una temporada más en la Championship.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.