Roberto Mosquera: “Es probable que tengamos más hinchada por televisión”

Roberto Mosquera, quien regresó esta temporada a Sporting Cristal para reemplazar a Manuel Barreto, dio este viernes 10 de julio una conferencia de prensa para hablar sobre el presente de su plantel de cara al reinicio de la Liga 1 Movistar.

Desde La Florida, el experimentado entrenador empezó hablando sobre la supuesta ventaja de su equipo debido a que todos los partidos se jugarán en Lima por la pandemia del coronavirus en Perú.

“En el fútbol siempre van a existir ventajas y desventajas, esta no es una ventaja natural que la da la altura ni el calor, la da una pandemia que ha hecho que nosotros tengamos que englobar todo en Lima. Hay que pensar en que esto sea lo más natural posible y que la única forma de cumplir con las cargas económicas de los equipos sea de esta manera responsable. He estado en equipos que tienen dinero y me fue bien, en otros que no y también. La ventaja siempre va a existir y depende de cómo lo tome uno”, dijo Mosquera.

“Estamos en la fase más importante ya que tenemos que adaptar fisiológicamente al jugador y por eso necesitábamos este tiempo prolongado para llegar bien a la competencia y sin riesgo de lesiones que es lo importante”, agregó el vigente técnico campeón de la Liga 1.

Roberto Mosquera sobre los hinchas de Sporting Cristal

Por otro lado, el estratega de Sporting Cristal comentó sobre el hecho de no contar con público en las tribunas de los estadios y que, para que esto no sea un problema mental, su plantel viene trabajando con un psicólogo.

“Nosotros hemos trabajado con el psicólogo ya que se habla mucho de la importancia de la hinchada. Creo que el nivel de imaginación tiene que ser muy grande, pero es más probable que ahora tengamos más hinchada por televisión. No siempre pueden ir al Gallardo los hinchas cuando jugamos o no puede ir el doble de lo que puede resistir el Estadio. Tenemos el corazón y la mente muy comprometidos con los hinchas”, apuntó Roberto Mosquera.

