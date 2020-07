¡No es Messi! Pep Guardiola elige al mejor del mundo en espacios reducidos

El Manchester City derrotó al Newcastle por 5-0 en una fecha más de la Premier League. Tras el encuentro, el técnico ‘cityzen’ Josep Guardiola brindó una conferencia de prensa en la cual elogió a uno de sus dirigidos, nombrándolo incluso como “el mejor que ha visto en espacios reducidos” y supera en ese sentido a Lionel Messi.

Se trata del volante español David Silva, jugador que ya anunció que su carrera no continuará en la Premier League y que esta es su última temporada en el fútbol de Inglaterra. ‘El Chino’ anotó uno de los tantos en la goleada del City.

“En los pequeños espacios, es quizá el mejor que he visto. Moviéndose entre líneas no he visto nunca nadie como él. Ha regresado del parón con un ritmo increíble. Si decide seguir jugando, puede jugar donde quiera. No tengo duda sobre eso”, aseguró Guardiola.

“Lo que Silva ha hecho es increíble, fantástico, pero no solo en este partido, sino en los últimos 10 años”, agregó el exestratega del Barcelona.

Las palabras de reconocimiento hacia David Silva continuaron, pues Guardiola se animó a sugerir que se le realicen homenajes cuando pueda volver el público a los estadios. “Queremos que la gente vuelva para ofrecerle un partido como una de las grandes leyendas del club. ¿Si se merece una estatua? No lo sé, no es mi negociado. Han habido jugadores increíbles aquí: Zabaleta, Hart, Kompany, Agüero... Este grupo de jugadores ha ayudado al club a estar donde está”, aseguró.

PUEDES VER Un árbitro peruano en la Serie A: Robert Ávalos debuta en el fútbol de Italia

“(Ganar la Champions) sería el final perfecto, por supuesto. Para él, para Agüero. Lo habría sido para Kompany la pasada temporada”, añadió.

Finalmente, Guardiola se refirió a la decisión de la UEFA de excluir al Manchester City de las competiciones europeas las próximas dos temporadas por un castigo. “Nos queda un punto para clasificarnos matemáticamente para la Champions. El 13 de julio sabremos la resolución, si podremos jugar. Nos lo hemos vuelto a ganar en el campo. Nos lo merecemos”, sentenció.

Pepe Guardiola y David Silva. Foto: As

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.