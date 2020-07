José Carvallo sobre los entrenamientos de Universitario: “Lo ideal hubiese sido en Campo Mar”

Pese a que los jugadores de Universitario de Deportes marcan distancias con los problemas de la administración, inconvenientes como no poder entrenar en las instalaciones del club terminan afectando indirectamente al plantel.

José Carvallo, capitán y líder del equipo, se refirió a la reanudación de los entrenamientos de cara a la Liga 1, en los que esperó asistir a Campo Mar como es habitual en el equipo de Ate; sin embargo, prefiere enfocarse en la preparación del equipo y los objetivos que tienen.

“Contento de volver a entrenar con mis compañeros. Es una situación inusual, pero en general he podido entrenar bien durante la cuarentena. (...) Lo ideal hubiese sido entrenar en Campo Mar, nos hubiera encantado, pero aquí estamos cómodos, ya que las condiciones son 10 puntos y solo quedan aprovechar”, sostuvo el portero de Universitario.

Además José Carvallo se refirió a la supuesta ventaja que tienen los clubes de la capital, al realizarse la competencia en Lima como única sede, por lo cual considera que el plantel ‘merengue’ no se confiará.

“El campeonato va a ser muy parejo. No podemos confiarnos en que porque va a ser en Lima vamos a sacar una ventaja. Para los equipos de provincia no les parece favorable por su clima, pero me parece que todos estemos en un solo lugar y jugando con canchas diferentes. (Eso) me parece que va a ser neutral para todos, sin público”, expresó a los medios de la ‘U'.

En cuanto a los objetivos de Universitario, aseguró que su concentración está enfocada en ganar el Torneo Apertura. “Queremos empezar con buen pie. Va a ser un bonito torneo y tenemos que prepararnos bien para poder campeonar. Queremos ganar el Apertura y clasificar a los playoffs”, sentenció Carvallo.

