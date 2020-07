Barcelona vs. Villarreal [EN VIVO]: Cómo y dónde ver el partido por LaLiga

Barcelona vs. Villarreal EN VIVO HOY domingo 5 de junio en el estadio de la Cerámica por la jornada 34 de LaLiga Santander. La transmisión irá ONLINE GRATIS EN DIRECTO a partir de las 3.00 p.m. (hora peruana) por señal de DirecTV Sports y Movistar+. Las incidencias con fotos y videos serán por La República Deportes.

La escuadra ‘blaugrana’ vive un momento caótico en una semana para el olvido, ya que el martes pasado empató 2-2 con Atlético de Madrid en el Camp Nou y luego un medio local dio a conocer que Lionel Messi habría decidido no renovar su contrato y estaría buscando nuevo equipo. Además, Quique Setién también se encuentra en el ojo de la tormenta por los malos resultados.

Al entrenador español se le adjudica como el culpable del terrible momento ‘culé’ y de no saber manejar el grupo; sobre todo tras las recientes declaraciones de algunos de sus jugadores como Luis Suárez y Antoine Griezmann. Sin embargo, en la última conferencia de prensa descartó que el grupo esté partido.

Barcelona está obligado a ganar para no alejarse del Real Madrid, que ocupa el primer lugar y por eso, Setién pondrá a su mejor once posible. Samuel Umtiti y Frenkie de Jong no estarán presentes por lesión. Mientras que Sergi Roberto estaría desde el arranque; así como Riqui Puig, quien ha logrado entenderse bien con Busquets, Messi y compañía.

Villarreal, por su parte, ha tenido un regreso a LaLiga de escándalo, pues ha conseguido 16 puntos de 18 posibles y antes de la reanudación tenía acumulado tres derrotas consecutivas. La jornada anterior, venció de visita por 2-1 a Real Betis y sigue firme en los puestos de torneos internacionales, incluso podría coger un boleto a la próxima Champions League, pero para eso debe seguir sumando victorias.

El entrenador Javier Calleja no podrá contar con Ramiro Funes Mori por lesión y Vicente Iborra, que presentó una lumbalgia, la cual hizo que se perdiera el choque con los béticos. Santi Cazorla volverá a la titularidad y en el ataque estarán su goleador Gerard Moreno y Paco Alcácer, una cara conocida en tienda ‘azulgrana’.

Barcelona vs. Villarreal EN VIVO: posibles alineaciones del partido de LaLiga

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Riqui Puig, Arturo Vidal; Messi y Griezmann.

Villarreal: Asenjo; Mario, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Iborra, Anguissa, Cazorla, Chukwueze; Paco Alcácer y Gerard Moreno.

Barcelona vs Villarreal EN VIVO: ¿a qué hora ver el partido de LaLiga?

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos: 3.00 p.m. (ET) / 12.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 10.00 p.m.

¿Dónde ver el Barcelona vs Villarreal LIVE STREAMING por LaLiga?

Los canales dónde se podrá ver el Barcelona vs Villarreal EN VIVO por la fecha 34 de LaLiga son los siguientes:

DIRECTV SPORTS PERÚ

DirecTV ► 610 (SD), 683 (SD), 1610 (HD) y 4000 (4k)

Barcelona vs Villarreal EN VIVO: ¿En qué canales ver el partido de LaLiga?

Barcelona vs Villarreal en Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Barcelona vs Villarreal en Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Barcelona vs Villarreal en Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Barcelona vs Villarreal en Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Barcelona vs Villarreal en Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Barcelona vs Villarreal en Colombia. DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Barcelona vs Villarreal en Costa Rica: Sky HD

Barcelona vs Villarreal en República Dominicana: Sky HD, SportsMax 2, SportsMax App

Barcelona vs Villarreal en Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Barcelona vs Villarreal en El Salvador: Sky HD

Barcelona vs Villarreal en Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free

Barcelona vs Villarreal en Alemania: DAZN

Barcelona vs Villarreal en Guatemala: Sky HD

Barcelona vs Villarreal en Honduras: Sky HD

Barcelona vs Villarreal en Italia: DAZN

Barcelona vs Villarreal en México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Barcelona vs Villarreal en Nicaragua: Sky HD

Barcelona vs Villarreal en Panamá: Sky HD

Barcelona vs Villarreal en Paraguay: Tigo Sports+

Barcelona vs Villarreal en España: Mitele Plus, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+

Barcelona vs Villarreal en Reino Unido: Premier Player HD, LaLigaTV

Barcelona vs Villarreal en Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, Radio Barca, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Barcelona vs Villarreal en Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Barcelona vs Villarreal en Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Barcelona vs Villarreal EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido de LaLiga? | Mapa

El lugar donde se disputará el Barcelona vs Villarreal EN VIVO por la fecha 34 de LaLiga es en el estadio de la Cerámica ubicado en la ciudad de Villarreal, en Castellón, España

Barcelona vs Villarreal EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido de LaLiga?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Barcelona vs Villarreal EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

