Adrián Balboa explicó su salida de Alianza: “La directiva me quería, pero el cuerpo técnico no”

El último martes se hizo oficial que Adrián Balboa no continuaría en Alianza Lima, pues el club blanquiazul declinó extender su préstamo. El delantero uruguayo recién conoció que ya no formaba parte de los planes del equipo cuando ya había regresado al Perú, pese a que le quedaba menos de una semana de contrato.

“Quería quedarme en Uruguay, tenía 5 días más de contrato y me hicieron viajar. Me dijeron que hasta último momento no se decidían, los dirigentes me querían y el nuevo cuerpo técnico no. Lo podrían haber resuelto antes, eso fue lo que les dije”, expresó ‘Rocky’ en una entrevista con Radio Sports 890 de Uruguay.

La salida de Balboa era una posibilidad que se había discutido mucho en los últimos días, pues el técnico Mario Salas no garantizó que los jugadores cuyo préstamo venciera a fines de junio continuaran en el equipo. La incomodidad de Balboa, sin embargo, se debe a que ahora se le hará más difícil regresar a su país.

“El tema ahora es cómo me vuelvo. Tengo que esperar por algún vuelo humanitario para volverme a Uruguay. Estuve llamando a la Embajada en Perú y está bastante complicado para volver a Uruguay. Hay 150 personas varadas como yo. Si llega a nacer mi hijo tengo asumido que no voy a estar”, se lamentó el charrúa.

Oficial: Alianza Lima firmó la declaración jurada de la FPF

Adrián Balboa podría llegar a Binacional

Sin embargo, aún existiría una posibilidad de que el atacante encuentre nuevo equipo en Perú. Flabio Torres, entrenador de Binacional, reveló que el nombre de Balboa sí está en agenda, pero su fichaje dependería de la posible salida de otro futbolista.

“Sí tocamos el tema del jugador. Lo estuve mirando en algunos partidos y va a depender mucho de si Aldair Rodríguez sale al exterior. Si Aldair continúa con nosotros, creo que no hay necesidad de más delanteros porque tenemos a Gularte, Zeta, Osorio”, declaró el técnico para Ovación.

