Extécnico de Da Silva sobre su abrupta salida del PSV: “Le pedimos paciencia, pero tenía otros planes”

Pese a que ya pasaron tres años desde la partida de Beto Da Silva del PSV, el entrenador del equipo de reservas, Pascal Jansen, todavía recuerda las habilidades del delantero peruano, a quien señala como un elemento “inteligente” para cualquier club.

Tras tenerlo más de una temporada en el plantel B de la escuadra neerlandesa, Jansen reveló que la impaciencia del actual jugador de Alianza Lima impidió que pueda consolidarse en el primer equipo de los ‘granjeros’, pese a ser considerado por el comando técnico.

“Es cierto, se unió a los entrenamientos del equipo principal y alternó en algunos partidos amistosos. En PSV tratamos de convencerlo de que tuviera más paciencia, pero Beto tenía otros planes”, sostuvo el entrenador holandés a Depor.

Y añadió: “Beto era un joven jugador sudamericano muy talentoso que estuvo en nuestro radar mucho antes. Luego tuvimos la oportunidad perfecta de ficharlo cuando quedó como jugador libre. Era un futbolista completo en ataque, con una mezcla de ritmo y velocidad excepcionales. Debo destacar también su inteligencia para el juego. Él quería desarrollar su carrera en Europa y encontró en PSV el mejor lugar para eso”.

Además Pascal Jansen manifestó que se quedó con las ganas de continuar al mando de Luiz Da Silva. Asimismo, indicó que el también futbolista de la selección peruana pudo adaptarse muy bien al ritmo europeo.

“Estoy seguro de que pudo haberlo hecho. Pero los jugadores jóvenes suelen ser muy impacientes. Su tiempo aún no había llegado. Me hubiese gustado que se tomé más tiempo para adaptarse a la exigencia del primer equipo. Iba en el camino correcto, pero todavía no estaba 100 % preparado”, sostuvo.

