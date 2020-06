Werder Bremen vs. Colonia [EN VIVO] vía FOX Sports 2: (2-0) con Claudio Pizarro por la Bundesliga

Despedida de Claudio Pizarro | Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO ONLINE por la jornada 34 de la Bundesliga de Alemania desde las 8:30 a.m. (hora peruana). El Weserstadion será el recinto que albergue este encuentro en el cual el ‘Bombardero de los Andes’ le pondrá fin a su carrera en Europa tras 24 años. La TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará a cargo de FOX Sports 2 EN VIVO GRATIS.

Si deseas ver el duelo Werder Bremen contra Colonia EN VIVO ONLINE GRATIS por INTERNET, la web de La República te llevará el minuto a minuto con todos los goles, mejores incidencias y al último el resumen de la jornada.

FOX Sports EN VIVO | Werder Bremen vs. Colonia

PRIMER TIEMPO

23′ GOOOOOL DEL WERDER BREMEN: Yuya Osako aprovechó un pase perfecto y enganchó un disparo por la escuadra derecha ante el que el portero no pudo hacer nada.

12′ Juego peligroso de Rafael Czichos (Colonia). El juez señala la infracción. Werder Bremen 0-0 Colonia

9′ Mark Uth (Colonia) se dispone a sacar el córner. Manda el balón al área, pero sólo logra encontrar la cabeza de un defensor, que aborta el peligro.

8′ Kingsley Ehizibue (Colonia) manda un buen centro bombeado al área. La defensa está atenta y logra despejar el balón. El balón sale del campo y habrá saque de esquina para Colonia.

5′ Theodor Gebre Selassie (Werder Bremen) tiene el balón e intenta superar a un contrario. Lo logra, pero su carrera es detenida por el árbitro, que señala falta en ataque.

1′ Comienza el primer tiempo del partido.

¡Todo listo en el estadio para el #SVWKOE! 🏟



¿Desde qué parte del mundo seguirán el partido del #Werder? ¡Los leemos! 👇



💚💚💚 pic.twitter.com/ezmXyBUtI0 — SV Werder Bremen ES (@werderbremenES) June 27, 2020

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO: HORA PERUANA

En el Perú el partido Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO se emitirá desde las 8:30 a.m. a través de la señal de FOX Sports 2.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO: alineaciones

Werder Bremen: Claudio Pizarro espera su turno en la banca de suplentes.

Colonia:

Zwei Änderungen in der #effzeh-Startelf. Für das letzte Spiel der Saison rücken Domi​nick ​​​​​​Drexler und Anthony Modeste in die Startelf. Im Vergleich zum vergangenen Spieltag beginnen sie für Florian Kainz (gesperrt) und Jhon Cordoba (verletzt). #SVWKOE pic.twitter.com/fzTBI3MdRz — 1. FC Köln (@fckoeln) June 27, 2020

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO: horario del partido

- Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Argentina: 10:30 horas

- Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Uruguay: 10:30 horas

- Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Brasil: 10:30 horas

- Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Paraguay: 09:30 horas

- Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Venezuela: 09:30 horas

- Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Colombia: 08:30 horas

- Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Ecuador: 08:30 horas

- Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Perú: 08:30 horas

- Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Estados Unidos: 06:30 PT/ 09:30 ET

Werder Bremen vs. Colinia EN VIVO ONLINE: Canales TV

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Perú: FOX Sports 2 Cono Sur, ESPN Play Sur y FOX Play Sur.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Argentina: ESPN Play Sur, Fox Sports 2 Argentina, FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Bolivia: ESPN Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y #Vamos.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Uruguay: FOX Play Sur, ESPN Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Venezuela: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte y ESPN Play Sur.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Brasil: FOX Sports 1 Brasil.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Chile: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur y ESPN Play Sur.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur y ESPN Play Sur.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Costa Rica: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Cuba: ESPN Play Caribbean y ESPN Caribbean.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Dominica: ESPN Play Caribbean y ESPN Caribbean.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en República Dominicana: ESPNPlay Caribbean, FOX Play Norte, ESPN Caribbean y Fox Sports Cono Norte.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Ecuador: ESPN Play Sur, FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en El Salvador: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Finlandia: Viaplay Finland, Viasat Sport y Viasat Sports Premium.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Francia: beIN Sports MAX 5, Free y beIN SPORTS CONNECT.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Alemania: Sky Go, Sky Sport Bundesliga 2 y Sky Sport Bundesliga 1.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Haití: ESPN Caribbean y ESPNPlay Caribbean.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Honduras: ESPNPlay Caribbean, FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte y ESPN Caribbean.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Irlanda: BT Sport App, BTSport.com y BT Sport 1.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Italia: NOW TV, Sky Sport Football y SKY Go Italia.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en México: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Nicaragua: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur y ESPN Play Sur.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean y ESPN Caribbean.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Reino Unido: BT Sport 1, BT Sport App.

Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO en Estados Unidos: UniMás, TUDN USA, Fox Sports 1, FOX Soccer Match Pass, Univision NOW y TUDN en Vivo.

