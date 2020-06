Trujillo recordó clásico de la Copa Libertadores sub-20: “Si lo jugamos 20 veces, no lo perdemos”

Hace solo unos días, la afición de Universitario de Deportes rememoraba con emoción el título de la Copa Libertadores sub-20 en el 2011, sin embargo, no todos tienen un agradable recuerdo de aquel campeonato, pues Alianza Lima se quedó en la puerta de la final del certamen al perder la etapa semifinal ante los ‘merengues’.

Nueve años después de disputa, Luis Trujillo se refirió al clásico que definió al rival de Boca Juniors en la final de la competencia continental, en el que aseguró que el plantel ‘blanquiazul’ se sentía ganador debido a los recientes resultados favorables que había logrado. Además, sostuvo que de repetirse el encuentro saldría airoso.

“Pienso que en ese encuentro con la ‘U’ entramos muy confiados. Tuvimos cuatro ocasiones claritas de gol y no la metimos. Nos sentíamos favoritos después de ganarle 5-1 a Flamengo, pero igual como se dio el partido, lo debimos haber ganado. Si lo jugamos 20 veces, no lo perdemos”, expresó el exjugador de Alianza Lima a ‘Dámelos siempre’.

Luis Trujillo se refirió al clásico de la Copa Libertadores sub-20. | Foto: GLR

Pero no solo se refirió a Universitario, pues no pudo ocultar su opinión sobre la relación que tuvo con la afición del club de La Victoria, donde fue duramente criticado luego de ser elogiado durante los primeros años de su carrera.

Dos Santos, Urruti y Alonso pasaron pruebas moleculares con Universitario

“Todos esos problemas venían del grupito que estaba detrás de la banca de Alianza, sin embargo, yo nunca salí a hablar de toda esa gente que me decía de la A a la Z. Pero, más allá de todas estas cosas, siento que yo después de recibir tantos elogios, no estuve preparado para tantos insultos. Y es que se perdía una pelota al lado derecho y era culpa de Lucho Trujilo. Se perdían un gol, era culpa de Lucho Trujillo y, en el partido con la ‘U', donde hice gol de tiro libre, no me dejaron tranquilo en ningún momento”, expresó Luis Trujillo.

