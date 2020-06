Enrique Casaretto: el día que el ‘Loco’ le anotó dos goles a Brasil en la Copa América 1975

Enrique Casaretto, gloria del fútbol peruano, partió a la eternidad a los 74 años a causa de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padecía desde hace un año y medio. Universitario de Deportes comunicó el sensible fallecimiento del recordado exdelantero, quien es el único jugador peruano en anotarle un doblete a Brasil en un solo partido de visita y fue en la Copa América 1975.

Casaretto, nacido en Chiclayo en 1945, jugó 10 partidos con la selección peruana y marcó ocho tantos. Sin embargo, aquel encuentro disputado un 30 de septiembre de 1975, lo marcaría para siempre: un doblete en el triunfo peruano por 3-1 frente a la Canarinha’ en el estadio Mineirao.

El recinto, que albergó 25.000 espectadores (arbitraje del argentino Miguel Ángel Comesaña), presenció una tarde mágica del ‘Loco’, quien recibió ese apodo por su potencia, picardía y excelente definición, entre otras cualidades.

El exjugador de Universitario, Sporting Cristal, Atlético Grau se hizo presente en el marcador a los 19′ con un derechazo cruzado dentro del área y a los 88′, con un contragolpe letal que definió con un disparo de larga distancia. Precisamente, la celebración de este último gol quedó marcada como el ‘saltito del loco’.

“La celebración del gol quedó en la historia porque yo no sabía qué hacer. Marco me había dicho que era su esperanza de gol. Pero toda pelota que yo perdía era un partido aparte entre él y yo. Venía corriendo y me decía ‘me doy un mortal, me arrodillo, voy donde Marco’, pero a medio camino ya me vinieron a abrazar y ahí solo atiné a saltar. Es una emoción tan grande celebrar un gol con tu selección”, recordó Cassaretto en una de sus últimas entrevistas.

Posteriormente, Perú lograría la clasificación a la final donde enfrentaron en tres partidos a Colombia y levantarían el segundo y último título peruano de la Copa América. “Yo no llego a jugar la final contra Colombia porque me lesioné el aductor, pero sí festejé el campeonato”, concluyó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.