Edison Flores ilusiona a los hinchas de Universitario: “Quiero volver para el centenario”

La relación que existe entre Edison Flores y la hinchada de Universitario es de un cariño recíproco, pues en varias oportunidades los seguidores del cuadro merengue se han mostrado orgullosos de papel que desempeña el ‘Orejas’ como embajador del fútbol peruano en el extranjero.

El volante del DC United, por su parte, también suele recordar su etapa en el conjunto estudiantil cada vez que tiene oportunidad, y sigue muy de cerca la situación del club. Pese a que su presente se encuentra muy lejos de la ‘U', Flores mantiene el anhelo de regresar al equipo en el que ha conseguido los dos títulos de su carrera profesional: la Copa Libertadores sub-20 del 2011 y el Torneo Apertura del 2016.

Pero su vuelta se daría en una fecha especial. En una entrevista con la cadena ESPN, el jugador de la selección peruana reveló cual es su sueño. “Volver a la ‘U’ para el centenario”, aseguró. Si su deseo se cumple, el mediocampista tendría 30 años cuando esté disputando su tercera etapa en Universitario, pues el centenario del club será en el 2024.

La última temporada de Flores en Universitario fue en el 2016. Foto: Líbero.

Sin embargo, ‘Edi’ es consciente de que el futuro podría no ir acorde con sus planes. “Uno siempre quiere acabar en Perú, en el club de sus amores pero no lo sé. El mundo del fútbol ahora es distinto y va cambiando conforme los años van pasando. Exactamente no tengo detallado dónde, pero espero que sea de la mejor manera”, agregó.

Flores lamenta los problemas administrativos en Universitario

Pese al entusiasmo que pueda tener por su posible regreso, Flores no es ajeno a los problemas que afronta la institución.

“Se habla más de los problemas que de lo deportivo, es lamentable. Pero, bueno, uno siempre quiere ver bien a la ‘U'. Cada administración que va quiere hacer lo mejor para terminar con la deuda, pero es complicado, seguro hay miles de trabas”, declaró.

