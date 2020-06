Ricardo Gareca sobre Paolo Guerrero: “Sería un ídolo en Argentina”

Durante el último mercado de pases, el nombre de Paolo Guerrero sonó fuerte para llegar a Boca Juniors. Sin embargo, su contratación finalmente no se produjo y el delantero continúa siendo jugador del Inter de Porto Alegre, aunque muchos hinchas se quedaron con las ganas de verlo con la camiseta auriazul, entre ellos, Ricardo Gareca.

El técnico de la selección peruana afirmó que la calidad futbolística del ‘Depredador’ le hubiera permitido triunfar en la liga argentina e, incluso, convertirse en una figura sobresaliente de la misma.

“Es un jugador apto para cualquier liga y en Argentina sería un ídolo. Me hubiese gustado verlo en el fútbol argentino”, declaró el ‘Tigre’ en una entrevista con el programa Una Moneda al Aire de radio Club Octubre 947.

El estratega también se pronunció sobre la idea de dirigir a la selección albiceleste, pero reconoció que es poco probable que se le presente dicha opción.

“Para todo entrenador la ambición máxima está en dirigir la selección de su país, pero veo improbable que se dé la coincidencia de que busquen un nuevo entrenador y yo justo esté sin trabajo”, manifestó.

PUEDES VER Ricardo Gareca: revelan los motivos por su fobia al color verde y las canciones de Marc Anthony

Además, volvió a referirse a su no convocatoria para el Mundial México 1986, sobre la cual había señalado hace unos días que él consideraba haber hecho los méritos suficientes para ser llamado al torneo. En esta oportunidad, consideró que esta fue una cuenta pendiente en su carrera como jugador, aunque aseguró que entiende la decisión que tomó el entonces técnico, Carlos Bilardo.

"No haber ido al Mundial también me quedó como algo pendiente. Con el paso del tiempo voy entendiendo cómo funcionan las cosas y más ahora que soy entrenador. No hay nada que perdonarle a Bilardo. Lo entiendo”, sentenció.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.