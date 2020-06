Binacional: Arango teme por la vida de su esposa embarazada por falta de un seguro

De los 65 goles que tiene Johan Arango en su carrera de futbolista el más importante y emotivo lo convirtió el 5 de marzo ante Sao Paulo de Brasil. El caleño le dio al Deportivo Binacional un triunfo histórico en la Copa Libertadores de América. No encontró mejor forma que festejar poniendo la pelota en su vientre y señalar a la tribuna donde su esposa embarazada aplaudía junto a los hinchas.

Hoy en colombiano teme por la vida de su señora y su bebé porque no tiene la posibilidad de llevarla a una clínica de la ciudad de Juliaca para que de a luz y hay un temor lógico de asistir a un hospital de EsSalud donde las noticias sobre los contagios por el COViD- 19 son alarmantes.

“El presidente del club está loco si pensó que alguien le iba a aceptar una reducción de salario del 70 por ciento. Yo estoy pensando en no presentarme a entrenar si es que no nos dicen las cosas claras antes. Estoy muy disgustado por esta situación. Temo por mi esposa y mi hijo”, dijo Arango en una conferencia virtual que ofreció el plantel del campeón.

El atacante se ganó el cariño de los hinchas juliaqueños en poco tiempo. Siempre, ofensivo por la derecha, mostró rapidez, encaró a rivales y procuró siempre el remate desde fuera del área. Así llegó el gol del triunfo en la portería de Tiago Volpi. Hay que recordar que esa noche de Copa el estadio Guillermo Briceño no lució un acostumbrado lleno de bandera porque los precios de las entradas se triplicaron y los aficionados se quedaron con la miel en los labios.

“Siempre hemos querido negociar. Yo no sé cómo es el sistema de trabajo aquí en el Perú, nos e bien cuánto me están pagando y cuánto no. En cualquier momento tengo que salir con mi esposa a la calle y qué hago. Es una situación muy incómoda y no hay búsqueda de soluciones”, refirió.

En el reinicio de la Liga 1 el Deportivo Binacional debería jugar ante Alianza Lima, posteriormente por Copa Libertadores tendría que jugar ante el LDU de Ecuador.