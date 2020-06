Cartagena comparó a Pablo Bengoechea con Miguel Ángel Russo

Wilder Cartagena llegó a Alianza Lima a principios de 2019 y su rendimiento bajo la dirección de Miguel Ángel Russo fue preponderante; sin embargo, cuando entró Pablo Bengoechea perdió la titularidad y su nivel decayó.

“Personalmente creo que me estaba yendo bien, tuve buenos partidos en la Copa y en el torneo local. Estaba aprovechando al máximo la confianza que me daba Miguel Ángel Russo. Esos seis meses fueron muy buenos para mí", relató Wilder Cartagena para ‘Los Renegrones’.

El exjugador de Alianza Lima explicó que cuando llegó Pablo Bengoechea él no tenía un gran desempeño y se volvió en un jugador alternativo. El volante se quedó con la espina de no haber continuado con esa confianza del primer semestre.

Sobre la razón por la que el equipo falló en la primera parte del año, ‘Carta’ le atribuyó responsabilidad a la cantidad de lesionados, porque no se podía mantener el nivel en la Liga 1 ni en la Copa Libertadores, situación que desembocó en malos resultados.

Cartagena comentó que su relación con Pablo Bengoecha era de técnico-jugador, pero con mucho respeto. “No jugué como yo quería, mientras que Aldair Fuentes aprovechó bien cada oportunidad y eso influyó, no fue culpa del técnico”, agregó.

El actual volante de Godoy Cruz puntualizó en que le hubiera gustado que Pablo Bengoechea le comente que no iba a contar con él para el 2020. “No me gustó que lo diga tiempo después cuando me lo pudo decir a mí, creo que lo habría tomado mejor”, sostuvo.

