Agente de Alejandro Duarte revela que están en conversaciones con Pumas de México

El futuro de Alejandro Duarte parece tener destino 'universitario’. Medios mexicanos vinculan al arquero peruano con Pumas UNAM de la Liga MX con miras al Apertura 2020.

José Hanan, agente del exfutbolista de la USMP, reveló que ya entablaron las primeras conversaciones con el conjunto estudiantil; así lo oficializó Gabriela Rezendis, periodista de ESPN Mexico.

Asegura representante del portero Alejandro Duarte (ex de @LobosBuapMX y @CA_Zacatepec) que está en pláticas con @PumasMX para que el peruano juegue con los universitarios el Apertura 2020. @LigaBBVAMX @ESPNmx — Graciela Reséndiz (@ChelaESPNcommx) June 7, 2020

“Representante del portero Alejandro Duarte (ex Lobos Buap y Zacatepec) asegura que ya está en conversaciones con Pumas para que el peruano juegue con los universitario el Apertura 2020”, publicó Rezendis a través de su cuenta oficial de Twitter.

Alejandro Duarte, por otra parte, pasa los días de aislamiento social en la ciudad de Puebla, entrenando junto a un preparador físico para llegar a pleno a la siguiente campaña.

Alejandro Duarte: “Odio que me llamen Superman”

Hace unas semanas, el arquero nacional se refirió a un curioso apodo que le pusieron en tierras aztecas, debido a su destreza bajo los tres palos. El nuevo sobrenombre de Alejandro Duarte es “Superman”, algo que no lo trae muy contento.

“Sé que el apodo es con cariño, pero lo odio porque no hay peor apodo que ese. Es sobredimensionado, no me gusta para nada y le pedí al Zacatepec que no me digan así”, manifestó de forma tajante.

