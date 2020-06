El calvario de Gabriel Costa en Colo Colo: “No me están pagando”

La pandemia del coronavirus está golpeando a varios futbolistas en el mundo. Tal es el caso de Gabriel Costa, actual delantero de Colo Colo, equipo que no estaría cumpliendo con el pago del seguro de cesantía del uruguayo-peruano, según la confesión del mismo deportista.

El fútbol en Chile está de para indefinidamente. Este escenario ha provocado la incertidumbre en varios jugadores como en Gabriel Costa, quien no solo no tiene la certeza de cuándo volverá a las canchas, sino que también sufrió un desajuste en los pagos que recibe del Colo Colo.

El pago que no está percibiendo, según lo reveló al diario Mercurio, sería el seguro de cesantía, un monto que se realiza como un contingente pecuniario ante una posible desvinculación. Los argentinos Nicolás Blandi y Pablo Mouche también son otros jugadores que fueron exonerados súbitamente de este beneficio.

Cuando el futbolista uruguayo-peruano fue consultado respecto a esta situación, mostró inmediatamente su desazón. “Sí, es verdad, no me están pagando. ¿Por qué? Ni yo sé cuál es el problema”, contó al Mercurio, medio al que aseguró que no ha tenido una buen panorama durante esta crisis sanitaria.

"Es duro (…) Tampoco me están pagando el arriendo y ese dinero sale de mi bolsillo. Está dura la situación. Tampoco sabemos cuándo arrancará el fútbol (…) Habrá que esperar», agregó el exjugador de Alianza Lima (2014-2015) y exjugador de Sporting Cristal (2016-2018).

En el informe de El Mercurio se dio cuenta de que la sociedad anónima Blanco y Negro, administradora de Colo Colo, estaría resolviendo este atraso en el pago de Gabriel Costa. El monto ascendería a los 1.265.000 pesos chilenos, lo cual, representa al 55 % del máximo imponible según lo estipulado en la legislación actual del país vecino.