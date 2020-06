Jhoel Herrera se pronunció sobre el racismo en estadios del fútbol peruano

Jhoel Herrera se ha manifestado en más de una ocasión sobre temas de índole social y política que trascienden en la opinión pública. Recientemente, el futbolista aprovechó para expresarse tras los acontecimientos recientes por las protestas contra el racismo en Estados Unidos y otros países.

En entrevista para el medio deportivo Rock and Gol, el lateral derecho opinó acerca de este problema en los estadios del fútbol peruano, del cual afirma haber sido víctima en más de una ocasión.

“Me ha pasado muchas veces en varios partidos, en provincias. Definitivamente tenemos que cambiar. Yo entiendo que culturalmente estamos acostumbrados a decir esas palabras, hoy ya no suena bien. Nunca sonó bien, ya debemos empezar a cambiar muchas cosas”, indicó.

El actual jugador de Unión Huaral protagonizó uno de los últimos casos de discriminación más notorios en el fútbol local, cuando fue víctima de insultos racistas en Arequipa durante el partido entre Melgar y Real Garcilaso, su entonces equipo, en las semifinales del campeonato en 2015.

Sin embargo, afirmó que no guarda rencores por este y otros sucesos de la misma índole. “Le tengo mucho cariño a la gente de provincia, no podemos meter a todos en un saco, pero hay individuos que de verdad están viviendo en otra época, no se dieron cuenta que ya avanzamos”, afirmó.

Sobre el accionar de las autoridades ante quienes comenten estos actos, Herrera precisó que la Federación Peruana de Fútbol y los clubes peruanos no deben tener responsabilidad alguna, ya que esto le corresponde a las entidades del Estado.

“Estos son actos delincuenciales que tienen que ser sancionados por la Policia. Yo te aseguro que con toda la preocupación del Gobierno, si haces valer la ley como está estipulada, esto va a empezar a cambiar, pero si sigues haciéndote la vista gorda no va a cambiar nada”, sentenció.

