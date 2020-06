Carlos Zambrano: “Me gusta que me digan ‘León’” [VIDEO]

El defensor nacional Carlos Zambrano superó la lesión a las costillas que sufrió en la última fecha de la Superliga Argentina. Sin embargo, la pandemia ha evitado que veamos en acción nuevamente al zaguero de Boca Juniors.

Zambrano brindó una entrevista a Radio Capital, en la que habló sobre cómo pasa la cuarentena y muchos aspectos de su carrera futbolística. Una de las consultas hechas al futbolista implicaba su apodo de ‘El León’.

PUEDES VER Los jugadores peruanos que dejaron su sello en la Bundesliga

"Entre 'León' y 'Kaiser', me gusta 'León' sinceramente, pero Kaiser tampoco me incomoda, ya me acostumbré a los dos apelativos", señaló.

Zambrano también se animó a acabar con el mito que indica que los jugadores pueden ver cambiado su comportamiento dentro del campo de acuerdo al sobrenombre que se le pone. Con esa teoría, el apodo de 'León' podría haber contribuido con la conducta irascible que Zambrano mostró en algunos pasajes de su carrera y que lo hicieron acreedor de un buen número de tarjetas rojas.

PUEDES VER Podolski cerca de llegar a Boca Juniors gracias a Carlos Zambrano

Para Zambrano, esto carece de fundamento y es una opinión a la que catalogó de “tonta”. Además, se animó a ironizar al respecto. “No tiene nada que ver, eso es muy tonto. O sea, si me dicen chihuahua, ¿tengo que comportarme como un chihuahua?”, sentenció.

El defensor, al igual que el resto del plantel de Boca Juniors, se encuentra de vacaciones, medida implementada por el director técnico argentino Miguel Ángel Russo. Zambrano se ha dejado ver en redes sociales ya haciendo trabajos físicos, que evidencian que su lesión está superada. Asimismo, la salida de Junior Alonso del equipo ‘xeneize’ le da más opciones de ser titular una vez se reanude el fútbol.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.