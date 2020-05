Nadal arremete contra política española en medio de pandemia: “Que nos saquen de esta”

Rafael Nadal, actual número dos del ránking ATP, se refirió acerca de la situación que vive España, país que empezó a reanudar la actividad cotidiana tras ser uno de los más afectados por la propagación del coronavirus, dejando más de 239.000 contagiados y 27.125 fallecidos.

“Que nos saquen de esta y que tengamos el menos número de muertes posible y el menor impacto económico posible”, acotó Nadal, dirigiéndose a los políticos ibéricos.

Rafael Nadal arremete contra políticos españoles en medio de pandemia.

“Tengo las opiniones muy claras, pero desgraciadamente no puedo pronunciarme sobre si las cosas se están haciendo bien, muy bien, mal o fatal, porque la realidad es que lo que yo diga al final se toma como un tema político", añadió.

“Hay un problema en la política, y es que los que toman decisiones, desgraciadamente, siempre lo hacen pensando que hay nuevas elecciones. En un mundo ideal sería muy positivo que, en una situación así, los que tomaran las decisiones fueran los mejores en cada ámbito y sin ninguna aspiración política”, indicó el mallorquín, quien ya comenzó a entrenar con miras a las futuras competencias ATP.

“Viene un futuro muy complicado y vamos a necesitar de la experiencia de los mejores para salir de esta”, subrayó el ‘Rafa’.

Nadal no cree que todo vuelva a la normalidad cuando se neutralice la pandemia en España. “Me imagino las pistas y los estadios llenos que es como me gusta verlos. Hay que ser pacientes y encontrar la medicina, pero yo no creo en eso de buscar una nueva normalidad. La nueva normalidad será la que nosotros aceptemos”, finalizó el tenista español.

