Gregorio Pérez dio a conocer sus condiciones para regresar a Perú

La salud de Gregorio Pérez se ha convertido en una preocupación para Universitario a causa de la pandemia del coronavirus, pues el técnico de 72 años integra el grupo de la población vulnerable y en los últimos días se ha puesto en tela de juicio su continuidad en el conjunto ‘merengue’.

La directiva de la ‘U’ anunció que le dará toda la seguridad del caso al estratega para su vuelta a Lima con miras al reinicio de los entrenamientos, luego de la aprobación del Gobierno al protocolo de bioseguridad presentado por la Federación Peruana de Fútbol. Sin embargo, el uruguayo dejó en claro su posición.

“Yo me encuentro muy bien y muy sano, pero tampoco estoy libre de infectarme. Si se dan las condiciones con la seguridad de que los protocolos se van a desarrollar, voy a ir. Según lo que sé, esta semana es imposible regresar porque hay otras prioridades”, señaló el DT a Exitosa Deportes.

Pérez también hizo hincapié en el estado de las instalaciones del club. “Deben tener las instalaciones a disposición para no tener preocupaciones extras. Campo Mar lamentablemente está cerrado y no tiene la higiene ni seguridad como para realizar los entrenamientos ahí, lo mismo pasa con el estadio, que está en pésimas condiciones donde no podemos realizar los entrenamientos”, acotó.

Cabe indicar que días atrás el gerente deportivo de Universitario, Francisco Gonzales, aseguró que la administración de Carlos Moreno no ha podido darle mantenimiento al campo del Estadio Monumental ni de Campo Mar, pues la anterior directiva aún no entrega oficialmente dichas instalaciones.

De otro lado, el técnico 'crema’ hizo público su malestar ante la posible vuelta de la Liga 1 en julio. “Escuché pronunciamientos ligeros pero los respeto. No estoy de acuerdo con acelerar el regreso del torneo en junio o julio. Tenemos que enfrentar una pandemia que no termina y en el país cada día hay más infectados y fallecidos”, finalizó.