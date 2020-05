Liga 1: campos donde se reanudaría el torneo lucen descuidados

La Federación Peruana de Fútbol espera que el protocolo de bioseguridad presentado al Gobierno para el reinicio de los entrenamientos de los clubes profesionales obtenga el visto bueno en los próximos días, mientras tanto crece la posibilidad de que la Liga 1 se juegue íntegramente en Lima. Ante este escenario, los estados de los campos de los principales estadios limeños donde se llevaría a cabo el torneo no son los más óptimos.

El ingeniero Carlos Benavides, experto en mantenimiento de campos deportivos, aseguró que el Estadio Alberto Gallardo de Sporting Cristal es uno de los que ha sido cuidado durante el estado de emergencia en el país. Todo lo contrario, sucede con el Estadio Monumental y Matute.

"Veo que el Estadio Alberto Gallardo ha recibido mantenimiento; el de Alianza Lima estuvo sin mantenimiento y está en proceso de reacondicionamiento y seguro que en poco tiempo se hará la resiembra del césped de invierno; mientras que el Estadio Monumental está en cero, no ha tenido mantenimiento desde hace 70 días y ese campo está para que sea trabajado, pero hay un problema entre las administraciones", explicó a Ovación.

"El Estadio San Marcos es sintético; el Estadio Miguel Grau no sé cómo está ni en qué condiciones; y el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador tiene un campo nuevo que estaba en proceso de ponerse a punto, no sé si ya está en condiciones para jugar", acotó.

Benavides aseguró que pese a que los campos no han podido recibir el mantenimiento adecuado, podrán estar a punto para el reinicio de la Liga 1 siempre y cuando se empiece a trabajar ya en ellos. “Todavía hay tiempo para hacer estas cosas. No creo que se llegue a jugar antes de agosto”, sostuvo.

Asimismo, contó que la FPF buscará campos de entrenamiento en Lima para los clubes de provincia. “Tengo entendido que la FPF conseguirá 13 campos de fútbol para los entrenamientos de los otros equipos. Una posibilidad es que se usen los campos de los colegios, pero solo para entrenamientos. Un equipo debería estar alojado en un hotel cerca del lugar donde va a entrenar”.

Finalmente, Benavides señaló que la vuelta de la Liga 1 será sin público, razón por la que se podrá usar estadios con poco aforo. “Pero también puedes usar otras canchas porque no habrá público y no necesariamente tiene que tener la capacidad de 5.000 personas. Si tienes una cancha en buenas condiciones y señal de televisión, se puede jugar porque no habrá público. Estoy enterado de que Álvaro Barco había ofrecido el campo de la San Martín para que sea usado. Me parece bien”, finalizó.