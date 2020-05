El lamento de Reimond Manco: “Me arrepiento de las malas decisiones que pude tomar”

Reimond Manco inició su carrera deportiva perfilándose como uno de los elementos peruanos con más proyección de aquel entonces; sin embargo, el desarrollo de su carrera no fue el esperado y perdió oportunidades que hubiesen significado su despegue.

Con casi 30 años, el volante de Deportivo Binacional reconoce que no tomó las mejores decisiones adecuadas para su carrera, por lo cual hace mea culpa con la esperanza de recuperar el mejor momento en el deporte rey.

“Tengo muchas autocríticas. Me arrepiento de todas las malas decisiones que pude tomar. Parte de la madurez del ser humano es reconocer los errores. El fútbol es mi vida”, sostuvo el exelemento de Alianza Lima a Gol Perú.

Asimismo, Reimond Manco confesó que todavía tiene el deseo de ser considerado por Ricardo Gareca, para lo cual -es consciente- debe esforzarse, mientras tanto se entretiene apoyando como un hincha más como en el certamen mundial del 2018.

“Sí quiero estar en la selección peruana, pero también sé que uno jugando y trabajando se va a acercar más. Si Dios quiere y se da, espero estar a la altura. Cuando vi el Mundial Rusia 2018 sentí una felicidad enorme”, enfatizó el popular ‘Rei’.

En cuanto a la reanudación de la Liga 1, Reimond Manco expresó su emoción por volver a la competencia del torneo local, y prometió cumplir con las normas y exigencias que se dicten con tal de regresar al gramado deportivo.

“En lo personal la vuelta del campeonato me pone muy feliz, ya que será bajo todos los protocolos. Le falta el público, pero igual es una alegría tener de nuevo esa sensación. Si me dicen que por seguridad tengo que jugar en la luna, me voy a la luna. Hay que hacerlo por el bien del fútbol peruano. En donde sea la pelotita es igual, ojalá empiece a rodar pronto. Estoy con las mismas ilusiones de siempre, esperando que esto pase para que la vida vuelva a ser normal poco a poco”, sentenció.

