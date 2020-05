Leao Butrón: “Hablamos con Jean Deza, yo le daría una nueva oportunidad”

Si hablamos de Alianza Lima, no hay palabra más autorizada actualmente que la del capitán Leao Butrón. El arquero se refirió a las polémicas conductas de Jean Deza y lo que significó para el equipo y la institución.

Butrón explicó para ‘Azul y Blanco’ que han hablado no solo con él (Deza), sino con todos los que en alguna circunstancia cometieron errores que pusieron en riesgo la tranquilidad del plantel de Alianza Lima. El golero considera que ya están grandes como para estar detrás de los futbolistas.

PUEDES VER IPD lamenta muerte de Jannette Mallqui, deportista peruana de lucha

“Sí, le daría una nueva oportunidad. Hubo cosas que no estaban bien, eso está claro, pero ha sido escandalizado también. No hay que darle poder de decisión a personas fuera del club que se creen dueños de la verdad diciendo que deberían botarlo o suspenderlo. Yo no le daría poder a esas personas. Trataría de solucionar el tema dentro de Alianza Lima”, manifestó Butrón.

Sobre el mal arranque que tuvo Alianza Lima al iniciar la Liga 1 del fútbol peruano en el presente año, el tres veces campeón con los blanquiazules afirmó que opinar el porqué sería especular y podría equivocarse al decir algo, pues él no está en la cabeza de cada jugador. “No estábamos conectados. Todos podemos estar comprometidos con el club, pero más que decirlo hay que demostrarlo”, agregó.

PUEDES VER Claudio Pizarro en cuarentena preventiva ante el coronavirus, reporta Bild

La Liga 1 del fútbol peruano prepara su regreso. Leao Butrón consideró que le parece bien que se juegue a puertas cerradas porque son aproximadamente 50 personas en un espacio de 10.000 metros cuadrados. “Si me dices que es peligroso, entonces cómo hacen en los diarios, call center, ellos tampoco podrían trabajar. Mucha gente está pidiendo que el fútbol no vuelva simplemente porque le tienen envidia”, puntualizó el jugador de Alianza Lima.

“El fútbol no solo somos los jugadores, sino ello abarca muchas cosas: la gente que vende comida en los estadios, los que venden las entradas, la seguridad que cuidan el espectáculo. Para mucha gente el fútbol es lo más importante porque es su medio de vida, pero la envidia no hace ver eso a la gente”, finalizó al respecto.