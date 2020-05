De niña le dijeron que se dedique al vóley, hoy ascendió a la Primera División de Portugal

Llevó su talento a Portugal y no desentonó. Liliana Neyra, es una futbolista peruana categoría 93 que destaca en el Amora FC, club que militó hasta este semestre la Liga de Ascenso del fútbol femenino portugués. El avance del coronavirus hizo que se dé por terminada la temporada, su equipo culminó primero en su serie logrando así el boleto para instalarse en la Primera División (Liga BPI). Ella recalca que son merecedoras de ese logro por la campaña que habían realizado, y en la aportó 11 goles.

La República Deportes se contactó con ‘Lili’, como la conocen en su círculo amical y deportivo. Lleva tres años radicando en Portugal, y tres temporadas con el Amora FC. En la primera jugó 5 partidos y tuvo una lesión que la llevó a pasar por el quirófano.

Liliana Neyra logró el Ascenso en el fútbol de Portugal

Su regreso fue como el ave fénix. Tras 10 meses de recuperación, su carrera fue en ascenso. En la segunda temporada jugó 27 partidos y anotó 18 goles; con su aporte, el Amora FC logró alzarse con la Taça de Setúbal (una copa de la región). Para esta nueva etapa, antes de la paralización, había disputado 16 partidos con 11 goles. Hoy se muestra orgullosa de vestir los colores de sus institución.

Sus buenas actuaciones pudieron llevarla a integrar la selección peruana femenina que participó en los Juegos Panamericanos Lima 2019, sin embargo, señala que desde la FPF no hubo predisposición para traerla y peleara un puesto con las demás integrantes.

Admira a Lucy Bronze, Virginia Torrecilla, o Megan Rapinoe, en el fútbol femenino peruano sigue la carrera de Stephannie Vásquez, Cindy Novoa, Kote-Maria José Cáceres, Nahomi Martinez y Maryory Sánchez.

- ¿Cómo nació tu primer contacto con el fútbol?

Antes de llegar a Portugal, viví toda mi vida en una casa que al frente tenía un parque con una loza de fútbol. Creo que he pasado más tiempo ahí que en mi casa. Jugaba con los amigos o sola, no me importaba, sólo quería jugar. Por ejemplo, después del colegio, yo no entraba a mi casa, llegaba en el bus, y me quedaba en el parque a jugar. Hasta que mi mamá se daba cuenta que ya había llegado porque escuchaba toda la bulla y los gritos de gol, me gritaba desde la ventana de mi casa para que pase a almorzar o a hacer tareas.

Comencé a competir en fútbol 11, cuando tenía 18, y fui a inscribirme en la academia de JC Sport Girls en el Bonilla.

- ¿Desde cuándo practicas fútbol de manera profesional?

Yo no soy profesional. Claro que con la inversión y las excelentes condiciones de mi club esta temporada, se ha vuelto más fácil ir a entrenar, me dan algo (por jugar y entrenar a las niñas), pero nunca he vivido del fútbol.

- ¿Cuál fue tu trayectoria acá en Perú?

En Perú comencé a jugar en la academia de JC Sport Girls. Sin jugar un partido oficial me llevaron a la Copa Libertadores del 2011. Todavía no sé por qué, algo habrán visto en mí. Con JC ganamos los Campeonatos Metropolitanos y Nacionales del 2012 y 2013, lo que nos llevo a participar esos años también en la Libertadores (2011, 2012, 2013). Luego Samir Mendoza (DT de Alianza Lima) conversó conmigo y decidí ir a Alianza Lima por dos temporadas. Después estuve en un equipo de unas amigas, pero por cosas no relacionadas al fútbol dejé de jugar un tiempo. Hasta llegar a Portugal en el 2017.

- ¿En qué posición juegas?

Soy extremo, esta temporada en mi club he jugado por la derecha. Igual tenemos esa libertad de poder cambiar de posición, a veces he acabado a la izquierda o de punta.

- ¿Alguna mala experiencia en tu formación como futbolista?

La primera vez que me animé a ir a una academia de fútbol (de niños), me trataron mal por ser niña. Sorpresivamente no fue uno de los chicos, con ellos todo bien, sino fue un entrenador quien dijo que me vaya a jugar vóley. No lo culpo por sus prejuicios machistas, pero le atribuyo su maltrato a su evidente ignorancia. Ojalá que si sigue como entrenador haya aprendido que lo lindo, y lo que hace diferente al fútbol de todas las otras cosas, es que es para todos, no exclusividad de algunos.

- ¿Como llegaste a Portugal?

En Febrero del 2017 nació Rafa, mi sobrina. Vine a conocerla, pero también vine con la idea de poder encontrar un trabajo y jugar en algún equipo. No pensé que iba a ser Portugal, para ser honesta yo pensaba más en España. Pero Portugal tiene tantas cosas lindas, que decidí quedarme a estudiar, y luego fue surgiendo lo de Amora FC.

- ¿Cómo te iniciaste en el fútbol portugués?

Fue un poco caótico. Yo llegué un martes, y al día siguiente ya estaba entrenando con el equipo de Paio Pires, era invierno y me moría de frío, no sentía los pies, ni las manos. Estuve entrenando con ellas unos meses, hasta que acabó la temporada y el entrenador tuvo problemas con la dirección del club. Yo no entendía bien que había pasado, pero me dijeron que el club ya no iba a tener equipo femenino. Entonces, ese entrenador, le presentó el proyecto a Carlos Henriques, Presidente de Amora FC, y lo aceptó. Todas esas chicas se pasaron a Amora y el presidente decidió contar conmigo, y aquí estoy.

- ¿Cómo se dio el ascenso del Amora FC?

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) decidió acabar con el campeonato por el tema del coronavirus. Un par de semanas después, indicó que los campeones da cada grupo de la Segunda División (con 8 grupos/8 campeones) ascendían a la Liga BPI. La liga BPI es la Primera División del fútbol femenino portugués, y ya contaba con 12 equipos. Por lo tanto, a partir de la temporada 2020/21 va a pasar a tener 20 equipos. Creo que Amora ha sido merecedor del ascenso, por los resultados alcanzados en la primera fase del campeonato nacional.

- Algún partido fundamental para lograr la meta.

Evidentemente todos son importantes, porque al final todos los puntos cuentan. Pero si tengo que decir uno, por tener una rivalidad directa sin duda, fue el último partido contra Paio Pires ( su exequipo). Ganamos 2-1, jugando de visita y así logramos quedar primeras y campeonar nuestra serie. Sin saber en ese momento, fue nuestro ticket a la Liga BPI.

- ¿Cómo eres de celebrar tus goles?

Es gracioso, porque suelo celebrar más los goles de mis compañeras que los míos. Pero la forma de celebrar va depender de cómo este el partido. Si está difícil o ha sido una final sí es más probable que lo grite o salte encima de alguien. Pero en general, soy un poco bastante tímida y no me gusta que me agarren o abracen mucho, así que si alguien con quien no tengo mucha confianza viene a festejar conmigo trato de chocar los cinco, unas palmaditas y listo, pero a veces es inevitable que te salten encima y bueno, caballero.

- ¿Sigues alguna profesión paralela a tu carrera futbolística?

Soy Licenciada en Profesora de Educación Especial y estoy a puertas de acabar una Maestría en Sports Science (Entrenamiento deportivo/específicamente en fútbol).

- Vi que en tu club te dieron a cargo algunas categorías menores. ¿Sigue eso en pie?

Sí, esta temporada conversé con el coordinador y el presidente porque sabía que no tenían entrenador(a) para la academia de formación de niñas. Así que confiaron en mí y decidieron que podía asistir a los entrenadores de la sub-17. Así que estuve en el ámbito competitivo con las juveniles (sub-17), y en la academia de formación donde teníamos inscritas más de 20 niñas, entre 9 y 16 años, durante esta temporada.

- ¿Qué número usas y como te mentalizas para el partido que se viene?

Uso la 11. Cuando estoy en grupos grandes, soy una persona súper reservada, a veces demasiado, entonces me quedo un poco aparte leyendo, escuchando música o viendo cómo bailan las chicas de mi equipo. Y me mato de risa.

- ¿En tu equipo hay otra sudamericana?

Está Carla Fernanda, una back central de Brasil. Pero ella ya vive hace muchos años en Portugal.

- ¿Cómo haces con el idioma y cultura?

Fue complicado. Cuando llegué me acuerdo que no entendía nada. Todo lo que dicen que el portugués es parecido al español, nunca había estado en un vestuario con 24 mujeres juntas, hablando al mismo tiempo. Algunas palabras significan todo lo contrario y nunca me metí a clases de portugués, por lo que he ido aprendiendo con el paso del tiempo. Pero al principio claramente fue complicado. Me acuerdo que el primer entrenador me gritaba “Lili da largura”, y entonces por más que no tenía mucho sentido, yo pensaba que por alguna extraña razón él quería que sea más vertical y entonces corría, en sentido a línea final, pero resulta que “largo” en portugués es “ancho” en español, y el quería que haga todo lo contrario, que era ir más hacia la banda, no al área.

- ¿Algún sueño en el fútbol?

Quisiera poder jugar en la Primera División y volver a la selección peruana. También seguir aprendiendo y quizás llegar a ser entrenadora, o parte de un comando técnico, me encantaría por ejemplo entrenar a un equipo femenino de las divisiones menores de un club grande aquí en Europa.

- Tras la paralización del fútbol por el coronavirus, ¿cómo afrontas la cuarentena?

Estoy estudiando para defender mi tesis, y haciendo los programas de entrenamientos que nos han mandado en el club. Nosotros desde el 4 de mayo ya no estamos en estado de emergencia, pero igual intento salir lo menos que puedo, solo a comprar comida y cosas muy básicas.

Selección peruana femenina: un sueño inconcluso

- Llegaste a ser preseleccionada. ¿Cómo se dio tu convocatoria?

Fui preseleccionada por Jaime Duarte en el 2011. Después en el 2013, Óscar Hamada decidió realizar un proyecto con el fútbol femenino. Básicamente invitó a entrenar a integrantes de las categorías sub-17 y sub-20 a las que le veía algún potencial. Las primeras semanas éramos como 60 (aproximadamente), no sé el número exacto, pero era una convocatoria masiva. Cada semana iban reduciendo el número hasta que Marta Tejedor se hizo a cargo de esa selección sub-20 que se preparaba para participar en los Bolivarianos de Chiclayo. Fue ahí que llegué a la selección, fui capitana de ese equipo.

Después me preseleccionaron para la selección absoluta en el 2016 que estaba a cargo de Vivian Ayres, pero por cuestiones laborales no pude ir.

- Destacando en Portugal, ¿volviste a tener contacto con la FPF para volver a ser seleccionada?

Un día me escribió Sisy Quiroz (en ese momento era la coordinadora del fútbol femenino de la FPF) a pedirme mis datos, para la prelista de los Juegos Panamericanos. Después, por iniciativa propia le escribí al seleccionador actual, pero básicamente no iba a tener ningún apoyo de la FPF, yo tenía que haber ido por mis propios medios a “probar” y ver si quedaba seleccionada. Claramente es un honor jugar por tu selección, pero la FPF también tiene que apostar e invertir por quienes creen que puedan aportar para el equipo.

Creo que es por falta de interés en invertir y dar apoyo (principalmente económico) por parte de la FPF. En la selección tienen que estar las mejores, 20 o 18, sin duda alguna. Yo no digo que necesariamente entre ahí, y entiendo que el entrenador haya querido ver si me adaptaba a su modelo de juego y al equipo, pero también creo que tienen que ser tomados en cuenta otros aspectos, por ejemplo: la condición física, intensidad, volumen de entrenamiento y ritmo de juego antes del momento de la competición. Por eso que me quede un poco triste, al no ser considerada, sabiendo que yo participaba con mi club en 3 competiciones en simultáneo en ese momento.