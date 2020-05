Cambios en la Fórmula 1: el español Carlos Sainz Jr ficha por Ferrari

Todavía no rugen los motores pero ya hay cambios de camiseta. A pesar de que la temporada aún no inicia, en la Fórmula 1 empezó la danza de contrataciones. La abrupta salida del alemán Sebastian Vettel de Ferrari tras no aceptar la oferta de renovación desencadenó un efecto dominó que todavía no acaba. Su reemplazante será el español Carlos Sainz Jr, que hasta este año correrá en el monoplaza de McLaren.

“Estoy muy contento de poder anunciar que correré para Scuderia Ferrari en 2021 y del futuro que me espera con el equipo. Aún tengo por delante un año importante con McLaren Racing y tengo ganas de volver a competir con ellos esta temporada”, indicó por sus redes sociales Sainz, que será el compañero de Charles Leclerc, el monegasco que ha demostrado gran capacidad en el ‘Cavallino Rampante’.

“Creemos que una pareja de pilotos del talento y personalidad de Charles y Carlos, la más joven de la Scuderia en los últimos 50 años, es la mejor combinación posible para ayudarnos a alcanzar los objetivos que nos hemos marcado”, señaló Mattia Binotto, jefe de equipo en Ferrari, para destacar la experiencia ya de cinco años en la Fórmula 1.

“Carlos ha demostrado ser un gran talento con unas habilidades técnicas y unos atributos que harán que encaje a la perfección en nuestra familia", apuntó Binotto.

No es un sueldo tan alto y tampoco llega el español con imposición para ser el número 1 del equipo, evitando esa disputa entre Vettel y Leclerc. Sainz ha pasado por Toro Rosso, Renault y McLaren. Acumula 102 grandes premios y su mejor resultado fue el podio obtenido en Brasil en 2019. Siempre ha dicho que su gran objetivo es ser campeón del mundo y su padre es nada menos que un ganador nato en el rally y Dakar.

El pasado lunes, Sebastian Vettel filtró la noticia de que no renovaba con Ferrari al no aceptar la oferta menor económicamente y solo por una temporada. Esto causó que todos los cambios se aceleraran, casi como en una carrera de Fórmula 1.