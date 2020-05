Gregorio Pérez lamenta situación de Universitario: "Es una institución grande que no lo merece”

Pese a la distancia, Gregorio Pérez no es ajeno a lo que ocurre hoy en Universitario de Deportes, pues el técnico crema está al tanto del cortocircuito que existe entre el primer plantel y la administración, liderada por Carlos Moreno, por lo cual ratificó su total apoyo a los jugadores.

Como se recuerda, días atrás Moreno anunció que aplicará la suspensión perfecta laboral al primer equipo de la ‘U’, noticia que encontró respuesta en los jugadores, quienes aseguraron que se trataba de un medida autoritaria, pues ellos siempre han estado prestos al diálogo y a encontrar una solución para no dañar la institución. Asimismo, el plantel le pidió a Indecopi aclarar la situación administrativa del club.

“Me preocupo por la situación que vive el club, donde uno tuvo la suerte de llegar ahí y estar vigente. Estoy todos los días conversando con todo el plantel, me preocupa que haya gente que no reciba nada, otros que reciben menos. Sé que están negociando los futbolistas y lo que ellos determinen vamos a acompañar, estamos de acuerdo. El cuerpo técnico no es ajeno a la iniciativa de los jugadores", señaló Gregorio Pérez.

Universitario: técnico Gregorio Pérez habla el plantel crema y la posible reducción de sueldo por el coronavirus | covid 19 | Liga 1

El técnico de 72 años, mostró confianza en que todo mejorará en el equipo de Universitario: “Esperemos que en estas hora se llegue a buen puerto, no se puede cortar el diálogo en estas circunstancias. La 'U' es una institución muy grande, con mucha historia y está viviendo una situación que la propia institución no la merece, pero creo que hay personas capaces que sacarán esto adelante”.

Pérez también habló sobre la posible reanudación de la Liga 1 a mediados de agosto y la posibilidad de que Universitario vuelva a los entrenamientos el próximo mes.

“No solo estoy con el deseo que se dé lo más pronto posible (reinicio del torneo), sino con la preocupación de este virus. Es una situación difícil, acá en Uruguay también están estudiando un protocolo de entrenamientos. Hay un mar de confusiones porque la realidad es que ninguno sabemos qué va a pasar ni cuándo irá a parar esto”, finalizó Gregorio Pérez.