Sporting Cristal redujo sueldo de sus futbolistas ante crisis por coronavirus

La Liga 1 del fútbol peruano se encuentra paralizada, es por ello que los clubes no están generando los ingresos económicos con los habitualmente contarían. La grave situación ha causado que varias instituciones vayan a suspensión perfecta o negocien con sus jugadores, como es el caso de Sporting Cristal.

En el cuadro ’bajopontino’ los capitanes han negociado con los directivos para llegar a un acuerdo y que todo se mantenga de la mejor manera, tratando así de salvaguardar la integridad económica de los integrantes del plantel de Sporting Cristal, según informó el defensor Gianfranco Chávez a Radio Ovación.

PUEDES VER Universitario aplica la suspensión perfecta de labores para todo su plantel

“Los capitanes se han encargado de hablar con los dueños del club y está todo en orden. Hubo un recorte, pero es un tema privado”, aseguró Gianfranco Chávez. Por su parte, Sporting Cristal no ha dado a conocer dicha información a través de sus redes sociales, pues como mencionó el defensor, intentan mantener todo tranquilo.

El zaguero también se refirió a cómo está manejando la cuarentena. Gianfranco Chávez se encuentra realizando todos los trabajos físicos necesarios para estar en el mejor nivel cuando regrese la Liga 1 del fútbol peruano.

"Estoy aprovechando para entrenar a full porque soy muy adicto al trabajo físico, además yo estaba acostumbrado a hacerlo en casa y no me afecta mucho”, puntualizó Gianfranco Chávez, quien hace algunas semanas sostuvo que desea ser como Sergio Ramos, el defensor del Real Madrid.

"Me identifico con él (Sergio Ramos) y su juego me gusta. Lo imito para tener cosas positivas. He visto bastantes videos del italiano Franco Baresi desde que tengo 16 años. Es uno de los mejores defensas que vi”, manifestó el defensor de Sporting Cristal.