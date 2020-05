El plan del ‘Chino’ Rivera para que Rodrigo Vilca llegue a la selección peruana

Rodrigo Vilca cumple su tercera temporada en Deportivo Municipal y debutó en la profesional con el entrenador Víctor Rivera ante Sport Huancayo en 2018. El año pasado, el volante edil jugó trece partidos y anotó un gol y esta temporada despegó con dos golazos en seis encuentros en la Liga 1, jugando uno de sus mejores partidos contra Alianza Lima en Matute.

Vilca es considerado una promesa de Municipal por su talento y, tras varios ejemplos de futbolistas peruanos que se mostraron en primera división, pero no llegaron a despegar por diversas situaciones, la pregunta viene sola a la cabeza: ¿cómo trabajar con un futbolista de 21 años para que no se desvíe en el camino con tantos elogios?

En entrevista con La Repúbica Deportes, el ‘Chino’ Rivera reveló el plan que viene implementando con Rodrigo Vilca y los ejemplos que le da cuando conversa con él. Además, considera que la importancia del entorno familiar y el comportamiento dentro y fuera del campo, será lo que lleve a Rodrigo a sostenerse en el camino.

“Tengo más de 30 años dirigiendo y he tenido a varios ‘Rodrigo Vilca’ en la reserva de Alianza Lima o San Martín y cuando le hablo tengo que ponerle ejemplos. ‘Mira Rodrigo, yo he dirigido a tal jugador e hizo esto y lo otro, no te marees con los elogios, manéjate bien, la vida de un futbolista no son los domingos durante 90 minutos, son las 24 horas’. Es importante el entorno, la familia, el descanso, la alimentación, la actitud, ser humilde, un buen tipo, siempre estar dispuesto, no dejarte influenciar por otras cosas que te van sacando de tu camino y seguir siendo igual como el chico que tomaba su combi para ir a entrenar”, explica.

“Aunque cueste, yo soy un soldado y todos los días le hablo por teléfono, al borde de la cancha y no solo a él, sino a todos. He visto muchos casos de chicos que han llegado a Primera, que han logrado destacar, emprender vuelo en su camino y hay otros que se quedaron porque se confunden. Gracias a Dios, tengo esa experiencia para guiarlo como un padre”, agregó.

Rodrigo Vilca es una apuesta a futuro de Deportivo Municipal.

Rodrigo Vilca, una apuesta a futuro en la selección peruana

Rodrigo Vilca ha sido comparado con Christian Cueva y muchos hinchas consideran que tiene un futuro en la selección peruana. Incluso, trascendió que Ricardo Gareca lo viene siguiendo junto con otros jugadores de la categoría 1999 y 2000. El ‘Chino’ confesó que Vilca tiene las condiciones para jugar en la Blanquirroja, pero todo dependerá de él.

“Definitivamente tiene las condiciones para llegar a la selección, pero depende de él. Ha empezado bien el año y debe ir paso a paso. Todas estas cosas lo pueden confundir y bloquearlo de sus objetivos como puede ser para bien o para mal. Las condiciones las tiene, la calidad y el juego. Desde el año pasado viene demostrando que es un jugador a tener en cuenta y me parece que está en el radar”, concluyó.