‘Chemo’ del Solar sobre la versión Alianza Lima 2020: “Si no sale campeón, es un fracaso”

Alianza Lima es uno de los equipos que mejor se reforzó este año para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores. Si bien hasta antes de la paralización del fútbol, a causa de la propagación del coronavirus, los resultados no eran los que se esperaban, hay quienes confían que las cosas cambiarán cuando se reanude el torneo tras el cambio de comando técnico. Opinión que comparte José ‘Chemo’ Del Solar, quien actualmente dirige a la U. César Vallejo.

La llegada de Mario Salas para reemplazar a Pablo Bengoechea le da una luz de esperanza a los hinchas, pues aunque el DT chileno no puede dirigir de forma presencial a los ‘blanquiazules’, ya que no puede venir al Perú debido al cierre de fronteras por la pandemia, confía en que la racha de resultados positivos llegarán a Matute.

“Si hacías un análisis en enero cuando se forman todos los plantel del torneo peruano, todo el mundo coincidía en que el plantel más fuerte y potenciado era el de Alianza Lima. El plantel más caro es el de Alianza. O sea, ya hay un diferencia de presupuesto muy importante entre Alianza y los demás”, señaló ‘Chemo’ conversación con Rodrigo Sepulveda.

Y agregó: “Pablo Bengoechea y la directiva de Alianza Lima hicieron un plantel que si no sale campeón es un fracaso. Por la inversión que hicieron, Alianza tiene que ser uno de los candidatos para ser campeón. Por el equipo que tiene, debe estar entre los tres candidatos. Pero no siempre el que invierte más es el que campeona”.

PUEDES VER Jhoel Herrera evidenció a pareja que compra televisor en plena orden de confinamiento

‘Chemo’ resaltó las cualidades de Mario Salas como técnico, pues conoce su desempeño, por lo que hizo en nuestro país al frente de Sporting Cristal y en Chile. “Acá (Mario Salas) hizo un gran trabajo. Lo conocía por su paso por la Universidad Católica. Se ve que es un tipo responsable y que trabaja muy bien. El entrenador está sujeto a los resultados, pero no siempre te irá bien. El hecho de que no le haya ido bien en Colo Colo, no significa que no sea un buen entrenador. Es un muy buen entrenador”, explicó.