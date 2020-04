Germán Leguía sobre Carlos Moreno: “Es un pelele de Gremco, no le interesa Universitario”

La disputa entre la nueva administración de Universitario de Deportes y los exdirigentes del club continúan, y Germán Leguía es uno primeros en expresar su rechazo por la gestión de Carlos Moreno.

El exjugador del cuadro merengue se refirió sobre la preocupante situación del equipo de Ate, asegurando que Moreno es manejado por Gremco para cubrir sus intereses. Además, habló de la falta de seriedad con empleados que no habrían cobrado.

“Lo que hizo Indecopi de permitir todo lo que está haciendo Gremco, tantas irregularidades. Le dio la plata a (Carlos) Moreno, quien le paga a sus amigos, se paga a sí mismo, a algunos abogados y no a los trabajadores, quienes han trabajado por la 'U' y tienen familia. Ya lo conocemos, sabemos que es un pelele de Gremco, y confío que la justicia tarda, pero llega. A Gremco no le interesa Universitario”, sostuvo Germán Leguía a Ovación.

Asimismo, Leguía aseguró que los retrasos en los pagos se inició desde el regreso de Carlos Moreno en la administración de Universitario, es decir, diciembre del 2019.

“Yo voy a opinar no como parte de un bando, sino como un profesional y por los 125 trabajadores que aún no cobran. No cobramos desde febrero y tampoco marzo. Esto empezó en diciembre a raíz de que Indecopi designa a Carlos Moreno como administrador", enfatizó.