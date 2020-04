Carlos Zambrano: “El estadio de Boca Juniors es como el de Alianza Lima, del pueblo”

Carlos Zambrano vive tiempos dorados al lograr uno de sus sueños, jugar en Boca Juniors. El defensa central no pudo ocultar su alegría en una entrevista vía Instagram al contar como han sido sus primeras semanas con el club argentino. El ‘León’ asemejó llegó a comprar La Bombonera, con el Alejandro Villanueva, estadio de Alianza Lima.

Mediante una conversación con Jesús Zamora a través de la cuenta de Instagram del club ´íntimo´, Zambrano confirmó una vez más su hinchaje por la ‘blanquiazul’. En medio de la conversación le preguntaron cómo era la hinchada en de Boca Juniors y el ‘León’ terminó comparándola con lo que se vive en Alianza Lima.

“Es como el estadio de Alianza, como del pueblo practicamente, no es moderno, y eso es lo que lo hace más lindo. La ’12′ es una pared y explota, la gente se empieza a colgar en las rejas para que entrene un poco más”.

Carlos Zambrano pudo jugar en Alianza Lima

En otro momento, Carlos Zambrano retrocedió en el tiempo y confesó que pudo jugar en las divisiones menores de Alianza Lima. Sin embargo, la distancia de su casa al lugar de entrenamiento era muy grande y por eso no pudo ponerse la ‘blanquiazul’. “Me era más fácil entrenar en Cantolao porque yo vivía en el Callao, además que tenían muchas sedes”.

“Alianza entrenaba en La Victoria o Villa el Salvador y, en ese momento, era muy complicado para mi familia llevarme hasta allá. Económicamente no teníamos nada, ni autos para poder ir”, agregó el ‘León’. Tras esto, fue interrogado si en algún momento de su juventud se puso la camiseta ‘blanquiazul’, a lo que respondió que sí.

“Yo comencé en Cantolao a los 10 años, hasta los 16 que me fui para el extranjero. Creo que a los 12 o 13 me fui a probar a Alianza. Me dijeron que vaya a probarme, pasé muchas pruebas y llegué a la final en el mismo estadio de Matute”, comentó el ‘xeneize’.

Pese a que Carlos Zambrano tenía todo para quedarse en Alianza Lima, pesó la amistad que tenía con sus compañeros de Cantolao. “Lamentablemente, no tomé ese paso importante, pero por algo pasan las cosas. Me quedé ahí y, en dos años, me fui al exterior”, finalizó el defensa de Boca Juniors.