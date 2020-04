Cristian Benavente sobre Jean Deza: “Me da mucha pena que no aprenda”

Jean Deza llegó esta temporada a Alianza Lima como uno de los flamantes fichajes para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores. El club blanquiazul le dio una nueva oportunidad tras un paso fugaz en 2015, pero el ‘Ratón’ cometió varias indisciplinas que lo sacaron del primer equipo, a pesar de que cuando llegó dejó en claro “qué había aprendido” de sus errores.

Tras la paralización del campeonato por el coronavirus, el futuro de Jean Deza es una incógnita. El volante de 26 años está separado del plantel; sin embargo, en Alianza Lima no quieren tomar una decisión sin la llegada del nuevo técnico Mario Salas, quien está en Chile a la espera de que se reabran las fronteras por la COVID-19.

Las indisciplinas de Jean Deza han sido una constante en su carrera y Cristian Benavente lo sabe. El ‘Chaval’ jugó con Deza en la recordada selección peruana sub 20 de Daniel Ahmed que se quedó a poco de ir al Mundial de la categoría en el 2013. En una entrevista con Eddie Fleischman a través de una videollamada por Instagram, el volante del Nantes opinó sobre la situación del jugador de Alianza Lima.

“Lo que pienso es algo que sabes perfectamente que estás haciendo y sabes lo que no puedes hacer. Cuando fallan una vez y otra… me da pena porque pierdes unas oportunidades, como ejemplo Jean Deza, pero no porque sea un mal futbolista, sino porque las cosas extradeportivas le ganan. Espero que aprenda a corregirse rápido”, dijo el futbolista del Nantes FC.

Alianza Lima fichó a Jean Deza con un contrato de dos años y para que el Fondo Blanquiazul quiera rescindir el vínculo, deberán pagarle al menos 300 mil dólares, que es el monto que pide el entorno del jugador.