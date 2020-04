Djokovic se opone a recibir una vacuna contra el coronavirus: “No me gustaría ser obligado”

En estos tiempos de cuarentena, el mundo espera solo una cosa para poder seguir adelante: que se desarrolle una vacuna para el coronavirus, que ya viene cobrando miles de vidas alrededor del mundo. Este deseo parece no ser compartido por uno de los grandes ídolos del deporte, Novak Djokovic.

El tenista serbio reveló, durante una transmisión en vivo por su cuenta oficial en Facebook, que se opone a las vacunas y que si la aplicación de las mismas se vuelve necesaria para viajar a los torneos, entonces tendría que tomar una decisión.

“Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera ser obligado a darme una vacuna para poder viajar. Tendré que tomar una decisión. Yo tengo mis propios pensamientos sobre la cuestión y, aunque esos pensamientos podrían llegar a cambiar, no lo sé”, manifestó.

Djokovic también estimó que, ante la no existencia de vacunas para el virus COVID-19, los circuitos de tenis deberán decidir si la temporada vuelve en los meses que se tenía planeado o todo quedará paralizado hasta que se desarrolle la vacuna.

“Hipotéticamente, si la temporada se reanuda en julio, agosto o septiembre —aunque lo veo bastante improbable— entiendo que la vacuna va a ser un requerimiento inmediato para cuando salgamos de la cuarentena estricta, el tema es que no hay una vacuna aún”, indicó.

No obstante, y pese a oponerse a las vacunas, Djokovic no es ajeno a las dificultades que se viven por la propagación del virus en el mundo. Hace unos días, él junto a Roger Federer y Rafael Nadal crearon un fondo para ayudar a los tenistas que están siendo más afectados con la cancelación de los campeonatos.