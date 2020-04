“Me da temor ir a las instalaciones del Cruz Azul”: Yoshimar Yotún tras pandemia del coronavirus

En México, uno de los países más afectados por el coronavirus, juega el futbolista de la selección peruana Yoshimar Yotún, quien acaba de confesar tiene miedo de visitar la sede principal de su actual equipo, Cruz Azul.

El futbolista fue entrevistado en Radio Ovación y habló sobre cómo vive durante la pandemia. “El club me dio todos los implementos para poder hacer mis ejercicios de recuperación en casa”, y agregó que había solicitado esto porque tiene niños y, por ese motivo, es que le da “temor ir a las instalaciones de Cruz Azul”.

Sin embargo, estar confinado no es nada nuevo. Los últimos meses estuvo en reposo tras sufrir una lesión en el quinto hueso del metatarso izquierdo. “El doctor me dijo que mi recuperación iba a tardar un mes y ya lo cumplí. Me sacó un estudio y faltaba pegar un poco. Como todo ha parado, me ha dado cuatro semanas más”, explicó.

La cuarentena, según Yotún, fue una ayuda fortuita para que no se perdiera más partidos con la camiseta del equipo ‘cementero'. “Por mí, quisiera estar corriendo, el receso me ayuda a recuperarme y no perderme muchos partidos. Estoy mucho mejor”, sentenció el peruano.

El fútbol en todo el mundo está paralizado por culpa de la pandemia del coronavirus y México no es la excepción. Yoshimar Yotún tendrá un tiempo extra para recuperarse no solo para volver de lleno al Cruz Azul, sino también para jugar por la selección peruana en las eliminatorias para el mundial Qatar 2022.