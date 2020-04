Guerrero a Farfán sobre Advíncula y Carrillo: “¿De dónde me has sacado esos gatos?”

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán aprovecharon el confinamiento por la pandemia del coronavirus para juntarse en una videollamada vía Instagram el último domingo 12 de abril y conectarse con sus seguidores. Las estrellas de la selección peruana contaron varias anécdotas de su paso por la Bundesliga de Alemania, su formación en Alianza Lima, entre otros temas.

Uno de ellos fue sobre quién es el jugador más rápido de la ‘bicolor’: Luis Advíncula o André Carrillo. Después de haber bromeado sobre el jugador del Rayo Vallecano durante varios minutos, Jefferson Farfán le preguntó a su ‘compadre’: “¿Quién es más rápido Advíncula o Carrillo? Carrillo está rapidísimo”, dijo ‘La Foquita’. Mientras que Guerrero respondió y lanzó una repregunta.

PUEDES VER Jefferson Farfán habló sobre a lo que se dedicará cuando se retire del fútbol

“Buena mecha y Carrillo no parece (que está rápido). ¿De dónde me has sacado esos gatos?”, comentó el ‘9’ del Inter de Porto Alegre. “Esos gatos los he traído de Chincha, al fondo, para arriba. Mis gatos son techeros. Esos negros ya pisaron vidrio, ya pisaron de todo, no tienen problemas”, respondió Farfán desatando la risa de Guerrero.

“¿A esos gatos lo correteaban los leones no?”, consultó ‘El Depredador’. “A esos negros le ponían carne en la espalda y corrían más duro. Esos gatos ya vienen preparados, por eso cuando vienen a Lima, se sueltan nomás”, concluyó Farfán y ambos no pararon de reírse.

PUEDES VER Paolo Guerrero reveló a Jefferson Farfán que a uno de sus caballos lo nombró Luis Advíncula

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán se encuentran cumpliendo el confinamiento por la expansión del coronavirus en Porto Alegre (Brasil) y Moscú (Rusia) respectivamente, mientras esperan la reanudación de los campeonatos.